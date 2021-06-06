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Osmaniye'de bulunan bir ekili buğday tarlasında yangın çıktı

Osmaniye'de bulunan bir tarladaki yangına havadan müdahale edilirken, tarlanın büyük bölümü zarar gördü.

06 Haziran 2021 Pazar 17:18
Osmaniye'de bulunan bir ekili buğday tarlasında yangın çıktı
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Osmaniye'de gerçekleşen yangında edinilen bilgilere göre buğday ekili bir tarlada yangın çıkarken buğday ekili alanlar zarar gördü. Yangının çıktığı bölge Hasanbeyli ilçesinde olarak belirtildi .Bölgede başlayan yangın yaklaşık olarak 300 dönüm buğday ekili olan tarlayı küle döndürdü.

BUĞDAY EKİLİ TARLA ALEV ALEV YANDI

Çıkan yangının yetkililere bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti. Yangına müdahalede bulunan ekiplere bir helikopter, alevleri söndürmek yardım etti. Söndürme işleminin ardından tarla büyük ölçüde kullanılmaz hale gelirken ,oluşan hasar kameraya yansıdı.


Son Güncelleme: 06.06.2021 17:18
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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeYangın
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