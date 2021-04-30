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Osmaniye'de bir fabrikadaki toplu iftarda 70 çalışan zehirlendi

Osmaniye’de bulunan bir tekstil fabrikasında gerçekleşen iftar yemeğinden yaklaşık 1000 kişinin yediği iftar yemeğinde 70 çalışan zehirlendi.

30 Nisan 2021 Cuma 22:49
Osmaniye'de bir fabrikadaki toplu iftarda 70 çalışan zehirlendi
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Osmaniye’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Toprakkale ilçesinde sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında iftar yapan çalışanlardan 70 kişi gıda zehirlenmesi yaşadı. Durumun ihbar edilmesi üzere fabrikaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlenen çalışanlar ambulanslar ile çeşitli hastanelere sevk edilirken fabrikadaki iftar yemeğinden 1000 kişinin yediği öğrenildi. Zehirlenen kişi sayısı 70 çıkarken sayının daha fazla artabileceği düşünülüyor.

Öte yandan sağlık ekiplerinin yetersiz gelmesi sebebiyle çevre illerden Osmaniye’ye destek ekiplerin geldiği belirtildi.




Son Güncelleme: 30.04.2021 22:49
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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeZehirlenme
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