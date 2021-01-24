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Osmaniye'de Baba ile oğul arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

Osmaniye Kadirli'de yaşayan Zeki K. ile oğlu Zübeyir K. arasında çıkan arazi tartışması yüzünden kan aktı. Baba Zeki K. oğlunu vurarak ağır yaralandı.

24 Ocak 2021 Pazar 18:25
Osmaniye'de Baba ile oğul arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti
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Baba oğul arasındaki arazi anlaşmazlığı bu Osmaniye Kadirli'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir köyde hayatını sürdüren baba Zeki K ile 35 yaşındaki oğlu Zübeyir K. arasında köylerinde tarla yüzünden tartışma çıktı.

OĞLUNU GÖĞSÜNDEN YARALADI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinirlerine hakim olamayan baba Zeki K. eline geçirdiği pompalı tüfek ile oğluna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Zübeyir K. ağır yaralandı.

Göğsünen vurulan genç hemehn ilçedeki Devlet hastanesine kaldırıldıl. Durumu kritik olan Zübeyir K. daha sonra Osmaniye devlet hastanesine sevk edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken,olay yerine giden jandarma tüfek ile birlikte baba Zeki K. gözaltına alarak, sorgulamak üzere karakola götürdü.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 18:25
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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeKADİRLİArazi Anlaşmazlığı
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