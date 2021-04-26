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Osmaniye’de 4 çocuk sulama kanalına düşerken 2'si kayboldu

Osmaniye’de Kırmıtlı köyünde sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2’si kayboldu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:27
Osmaniye’de 4 çocuk sulama kanalına düşerken 2'si kayboldu
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Osmaniye’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Merkez’e bağlı Kırmıtlı köyünde Şanlıurfa’dan çalışmak için gelen tarım işçisi ailelerin 4 çocuğundan biri sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi. Yüzünü yıkamak için kanala eğilen çocuk kanala düşünce diğer arkadaşları çocuğu kurtarmak istedi.4 çocuk düştükleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirip çığlıklar atınca çığlıkları duyan çevredeki vatandaşlar kanala koştu.

Kanala düşen çocuklardan 10 yaşındaki Sadık Karataş ile 9 yaşındaki Şükran Karataş vatandaşların çabaları ile kurtarılırken 15 yaşındaki Narin Büyükçay ile 9 yaşındaki Remzi Büyükçay suda göden kayboldular. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri intikal etti.

Yetkililer sulama kanalında kaybolan iki çocuğun bulunması için tüm imkanlarını seferber ederken  bölgeye dalgıç ekipleri çağrıldı.




Son Güncelleme: 26.04.2021 17:27
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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeKanal
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