Osmaniye Kadirli Devlet hastanesinde 50 sağlık personeli koronaya yakalandı

Günlük olarak açıklanan korona virüs vaka sayılarında 6 bin sınırı geçilirken hastalık hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.

Öte yandan hastalığın yayılmaya başladığı tarihten itibaren hastalıktan etkilenen sağlık personeli sayısıda her geçen gün artmaya devam ediyor.

Son olarak bugün gelen bilgilere görenden gelen haber korkuttu.

İlçede bulunan devlet hastanesinde son 3 gün içinde yapılan korona virüs testlerinde aralarında doktor,hemşiye,hastane temizlik personeli,hasta bakıcı, güvenlik gibi personelin olduğu toplam 50 kişinin korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Hastalığa yakalan sağlık personelleri karantina altına alınırken, ilçede salgın başladığı tarihten bu yana canla başla çalışan filyasyon ekipleride temaslı kişileri belirleme çalışmalarına başladı. Temaslı olarak belirlenen kişilerin evlerinde kendilerini 10 gün boyunca izole etmesi isteniyor.

Öte yandan vaka sayılarının bu kadar yüksek çıkması sebebiyle hastanede görevli personele korona virüs testi yapılmaya devam ediliyor.İlçede koronaya yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.