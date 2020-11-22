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Osmaniye Kadirli Devlet hastanesinde 50 sağlık personeli koronaya yakalandı

Korona virüs salgın hastalığı mücadelede en ön safta kahramanca savaşan sağlık personellerinde vaka sayıları giderek artıyor. Osmaniye Kadirli'de devlet hastanesinde görev yapan 50 sağlık çalışanın testinin pozitif çıkması endişelendirdi.

22 Kasım 2020 Pazar 23:19
Osmaniye Kadirli Devlet hastanesinde 50 sağlık personeli koronaya yakalandı
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Günlük olarak açıklanan korona virüs vaka sayılarında 6 bin sınırı geçilirken hastalık hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.

Öte yandan hastalığın yayılmaya başladığı tarihten itibaren hastalıktan etkilenen sağlık personeli sayısıda her geçen gün artmaya devam ediyor.


Son olarak bugün gelen bilgilere göre Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesinden gelen haber korkuttu.

İlçede bulunan devlet hastanesinde son 3 gün içinde yapılan korona virüs testlerinde aralarında doktor,hemşiye,hastane temizlik personeli,hasta bakıcı, güvenlik gibi personelin olduğu toplam 50 kişinin korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Hastalığa yakalan sağlık personelleri karantina altına alınırken, ilçede salgın başladığı tarihten bu yana canla başla çalışan filyasyon ekipleride temaslı kişileri belirleme çalışmalarına başladı. Temaslı olarak belirlenen kişilerin evlerinde kendilerini 10 gün boyunca izole etmesi isteniyor.

Öte yandan vaka sayılarının bu kadar yüksek çıkması sebebiyle hastanede görevli personele korona virüs testi yapılmaya devam ediliyor.İlçede koronaya yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.



Son Güncelleme: 22.11.2020 23:19
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Koronavirüs50 Sağlık Personeli Pozitif çıktıOsmaniyeKadirli Devlet Hastanesi
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