Oscar hediye çantasında neler var?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu sene 93. Kez Oscar Ödülleri’ni sahiplerine ulaştırdı. Pandemi sebebiyle iki ay ertelenen tören Los Angeles’te bulunan Union Station ve Dolby Theatre’da eş zamanlı olarak düzenlendi. Tören gecesi her sene olduğu gibi katılımcılara üst düzey çanta hediye edildi.

Adaylardan bazıları evlerinele dönerken bazıları eli boş dönmedi. Törende, her adayın kazandığını hissetmesi için 205 bin dolar değerinde hediye çantalar verildi.

Dünyada her alanda etki gösteren salgın, Oscar çantalarında da etkisini gösterdi. Pandemiye rağmen çantada yine lüks tatile yer verildi.

Çantada neler var?

Sıcak havalarda arabada mahsur kalan evcil hayvanları kurtarmak için acil durum çekici

Yerel restorandan sipariş vermek için QR kod

Golden Spa’da 4 gecelik 2 kişilik tatil

İsveç sahilindeki Pater Noster Deniz Feneri’nde 3 gece tatil

Irkçılık karşıtı çocuk kitabı

Yemek tarifi kitabı ve çeşitli kitaplar

Vegan spor ayakkabı ve çoraplar

Los Angeles’ta önde gelen kişisel antrenör Alexis Seletzky ile 10 kişisel eğitim seansı

Liposuction uzmanı bir Hollywood kozmetik cerrah kliniğinde ücretsiz seans

Hayvanlar üzerinde test edilmeyen cilt kremleri ve saç bakım yağı vb. bakım ve sağlık ürünleri

92. törende çantalar 100 bin dolarlıktı

Bir önceki törende adaylara lüks tatil, pahalı kozmetik ürünler, akıllı sütyen, altın kalem gibi hediyeler olan 100 bin dolarlık çantalar hediye edildi.