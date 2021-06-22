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Orucun niyet vakti ne zamandır? Oruca nasıl niyet edilir? Oruç niyetini esas alırken nelere dikkat edilmelidir?

Ramazan yaklaşırken dinini gereklerinden biri olan oruç hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için haberimizde Orucun niyet vakti ne zamandır? Oruca nasıl niyet edilir? Oruç niyetini esas alırken nelere dikkat edilmelidir? Sorularına cevap aradık…

22 Haziran 2021 Salı 12:22
Orucun niyet vakti ne zamandır? Oruca nasıl niyet edilir? Oruç niyetini esas alırken nelere dikkat edilmelidir?
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Oruç tutmanın en önemli şartlarında birisi niyet etmektir. Niyetsiz oruç tam oruç sayılmaz. Bu sebeple niyetin hangi an ve nasıl yapılması bilinmesi lazımdır. Niyeti gerçekleştirmek için oruçlar iki türe ayrılır:

Güneşin batma anından gündüz kuşluk vaktine kadar olan oruçlar niyet oruçlarıdır. Ramazan ayında tutuğumuz oruç ve belirli günlerde tutulması gereken oruçlar nafile olarak adlandırılmaktadır. Bu tür oruçlar imsakla vaktinde niyet edilebileceği gibi gündüz zamanında kuşluk vaktine kadar da niyet etme durumu gerçekleştirilebilir. İmsaktan önce niyet edilmesi fazilet sayılır.

Eğer imsak vaktinde yapılmaz ise oruca niyet etmek gündüz zamanında caiz olan herhangi bir şey yapılmamasına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer bu gibi şeyler yapılmışsa niyet etmek geçerli sayılmaz.

 İmsak vakti geçmeden önce gece niyet edilmesi gereken oruçlar:

Bu oruçlar ramazan ya da özel günlerde tutulanlar değil kaza olarak tutulan oruçlarda geçer olmaktadır. Her çeşit kefaret oruçları, başlanıp da bozulan nafile oruçların kazası ve mutlak olarak adanan (zamanı belirlenmeyen) oruçları kapsamaktadır. Çünkü bu oruçlar için belli bir vakit yoktur o yüzden imsaktan önce geceleyin niyet edilmesi önem taşımaktadır.

Ramazan orucuna akşamdan itibaren kuşluk vaktine kadar niyet edilebilmektedir. Ramazan’da oruca sahur ile başlayıp daha sonrasında niyet ederiz.  Fakat sahurda uyanamayan bir kimse güneş doğmuş olsa bile kuşluk vaktinin sonuna kadar oruca niyet etme imkânı tanınmaktadır. Sadece o ana kadar orucu bozacak herhangi bir şey yapmasın. Sahura kalmak isteyen içinse yatmadan önce yiyip niyet etmesinde hiçbir sakınca yoktur.

Niyet tüm kalbiyle inanarak edilir. Gece oruç tutacağını içinden geçiren biri yarın için zaten niyet etmiş sayılır. Sahura kalkıp oruç tutucam düşüncesi de niyettir. Kalpten geçirerek yapılan niyet sayılır evet ama aynı zamanda dilinden de çıkması daha iyi olur.

Bu sebeple, oruç tutacak olan kimse, hem içinden niyet etmeli, hem de dil ile:

“Niyet Ettim Ramazanı Şerif’in yarınki orucuna” diye söylemelidir.

Her günün orucuna ayrı niyet etmek lazımdır.

 

 


Son Güncelleme: 22.06.2021 12:22
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Anahtar Kelimeler:
OruçNiyetNiyetvaktiRamazanKuşlukvaktiNafile
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