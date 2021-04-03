Orucu bozan haller nelerdir? Oruç nasıl bozulur?

Ramazan Ayı’nın yaklaşmasıyla beraber Müslüman dinine mensup kişiler ve diğer vatandaşlar Ramazan orucunun ne zaman olduğuyla beraber orucun ne olduğunu ve nasıl tutulduğuyla beraber orucu bozan hallerin neler olduğunu merakla araştırıyorlar.

Oruç nedir?

İslamiyetin şartlarından birisi olan orucun ne olduğu ve nasıl yerine getirildiği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. . Oruç ibadeti belli bir zaman zarfında ve bütün bedenle yapılan bir ibadettir. Yüce Allah Kura’n-ı Kerim’de: ‘’Oruç size farz kılındı’’

(Bakara-185) ayetiyle oruç tutmayı farz kılmıştır. Ayrıca Kuran-ı Kerim de 183. Ayeti Kerimede ise: "Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Umulur ki böylece günah ve fenâlıklardan korunursunuz." Denilmektedir. Ramazan gününde oruç tutmak farz kılındığı gibi Ramazandan sonra da oruç tutmak mümkündür. Oruç sadece Ramazan ayında yapılan bir ibadet değildir. Bunlara da Nafile oruç denilmektedir. Üç aylar başlangıcı ile kutsal zaman diliminde nafile oruçlar için en elverişli dönemdir. Oruç, imsak vaktinin girmesiyle başlayıp ( imsak vaktinden ) iftar vaktine kadar devam edip, iftar vaktinde son bulan ve Allah rızasına ulaşmak amacıyla bilinçli bir şekilde yeme, içme ve cinsel birliktelikten uzak durmak demektir.

Orucun anlam ve önemi nedir?

Herkesin merak ettiği konulardan birisi de orucun anlamının ve öneminin ne olduğu gelmektedir. Ramazan ayından önce mutlaka bilinmesi gereken konulardan birisi de Sünnet orucunun ne olduğu ve neden tutulduğudur. Bilinçli olarak yapılan ibadetlerin insanlara sevap noktasında getirisi oldukça büyük olacaktır. Oruç, birbirinden farklı şartlardan yaşamlarını devam ettiren kişilerin birbirlerini anlamaları ve yardımlaşmalarını sağlayan doğal bir empati kaynağıdır. Maddi durumu yerinde olan kişi, sokakta yaşayan veya açlıkla imtihan olan yoksul kişinin ne yaşadığını bilemez. Bu noktada İslamiyet kulların senede bir ay da olsa verilen nimetlerin kıymetlerini bilmeleri ve daha fazla şükür etmeleri hususunda oruç gibi bir fırsat sunmuştur. Ramazan ayı boyunca tutulan oruç ile açlık ile imtihanın nasıl zor olacağı ve en ufak nimetin daha ne kadar kıymetli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

İmsak nedir?

Sözlükteki anlamı kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak anlamlarını taşıyan İmsak, genel anlamıyla dini bir kavramdır. İmsak, fecri sâdıktan iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsak’ın zıttı iftardır. Halak arasında ise İmsak oruç tutmaya başlanan fecri sadığın oluştuğu vakit anlamına gelmektedir. Bu anlamda oruca başlama vakti olarak kullanılmaktadır. Sahur dediğimiz oruç tutmak için gece kalkıp yemek yeme zamanı imsak vakti girmeden önce bitmiş olmalıdır. İmsak vakti girdiğinde oruç tutmaya niyet edilmelidir. Niyet etmek için ‘Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya’ demek yeterli olacaktır.

İftar nedir?

İftar vakti, güneşin artık battığı vakte denilmektedir. Bu vakitte artık akşam namazı vaktinin geldiği vakit denilmektedir. İftar vakti geldiğinde orucu açabilir yeme, içme yapabilirsiniz. Oruç açarken niyet etmek ve dua etmek önemli bir husustur. Çünkü oruçlu olan kişinin ettiği dua Allah katında kabul olan dualardandır. Orucu açarken de ‘Niyet ettim Allah’ım verdiğin nimetlerle orucumu açmaya’ gibi niyet etmek güzel olacaktır.

Kimler Oruç tutamaz?

Oruç tutmak aklı selim olan her Müslüman’a farz kılındığı gibi bir ibadettir. Ramazan ayında mazeret etmeden ramazan orucunun bozulması veya başlanan orucun bozulması büyük günahtır. Ancak oruç tutmaya engel olan bazı durumlar da bulunmaktadır. Oruç tutamayanlar ise;

Hasta olanlar; oruç tutmak sıhhat gerektiren bir ibadettir. Bu yüzden sağlıkları oruç tutulması durumunda daha çok bozulacak olan hastalar oruç tutmayabilirler. Şeker hastaları, kanser hastaları gibi hastalar oruç tutmayabilirler.

Yolculuk; yolculuk şartları eskiden şimdiki kadar konforlu olmadığı için yolculuğa çıkanlara oruç tutmama noktasında izin verilmiştir. Fakat günümüzde seyahatler ne kadar konforlu olsa da bazı insanlarda araç tutması gibi bir problem oluşabiliyor. Bu da orucun bozulabileceği durumlar ortaya çıkarabilir bu yüzden böyle rahatsızlığı olanlar yolculukta oruç tutmayabilir.,

İkrah (tehdit) : eğer bir Müslüman oruç tuttuğu ve bozmadığı veya dövülmekle ve öldürülmekle tehdit edilirse orucunu bozabilir.

Hamilelik ve emzirme; gebelik oruçlu değilken de zor geçen bir süreçtir. Oruç esnasında tansiyon düşmesi, kan şekeri düşmesi gibi sorunlara bağlı olarak baygınlık geçirilebilir. Bu durumda da gebe olan kişi sorun yaşamamak için oruç tutmayabilir. Emzirmede de süt üretiminin etkilenmesinden dolayı emziren anne rahatsızlanacağı ve hali kalmayacağı için oruç tutmayabilir.

Yaşlılık; yaşlılık döneminde insanların hastalıklarının arttığı ve bedenlerinin güçsüzleştiği dönemdir. Oruç tutmaya gücü yetmeyecek yaşlı kişiler oruç tutmayabilirler.

Delilik; yalnızca oruç için değil diğer bütün ibadetler için mükellefiyet şartı akıldır. Yani akıl sağlığı yerinde olmayan veya sonradan akıl sağlığını kaybeden kişiler tekrardan eski hallerine dönene kadar bütün ibadetlerden muaftırlar. Ramazan ayında akıl sağlığını kaybeden bir kişi sonradan düzeldiğinde bu oruçları kaza edebilir.

Orucu bozan haller neler?

Orucu tutmaya başladıktan sonra başınıza bazı haller gelmesi durumunda orucunuz bozulabilir veya siz orucunuzu bozabilirsiniz. İşte orucu bozan haller ise;

Oruçlu iken herhangi bir yoldan cinsel ilişkiye giren kişilerin orucu bozulur. Yani cinsel ilişkiden uzak durmak gerekir.

Makattan, burundan ya da kulaktan ilaç damlatmak.

Bir şeyler yutmak.

Ağız dolusu kusmak.

Vaktin çıktığını fark etmeden sahur vakti zannedilerek yemek yenilip bir şeyler içilmesi.

İftar vakti olmadığı halde vakit geldi zannedilerek yeme içme.

Orucu bozmayan haller neler?

Orucu bozan hallerin yanı sıra orucu bozmayan haller de bulunmaktadır. İşte orucu bozmayan haller;

Oruçlu olduğunu unutarak yeme, içme ve cinsel ilişkiye girmek.

Koku sürünmek.

Öpmek.

Gıybet etmek(bozamasa da sakatlayabilir yine de uzak durmak gerekli)

Zorlama olmaksızın gelen ufak kusmuklar çünkü ağız dolusu olursa bozulur.

Dişlerin arasında kalmış nohut tanesinden küçük şeyleri yutmak.

Ramazan ayının yanı sıra diğer günlerde de belirli bir gün de veya istenilen herhangi günlerde oruç tutulabilir. Bunun yanı sıra Savm kelimesi Arapça’da şu şekilde geçmektedir: “bir şeyden uzak kalmak ya da kişinin kendini koruması ve aynı zamanda da tutması" anlamındadır.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 13 Mayısıs 2021 tarihinde başlayacak ve 15 Mayısıs 2021 tarihinde sona erecektir.