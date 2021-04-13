Orucu bilerek bozmanın hükmü nedir? Bilerek bozulan oruç yerine kefaret orucu kaç gün tutulur?

11 ayın sultanı Ramazan ayı bugün başladı. Müslümanları ilk oruçlarını bugün tutmaya başladı. Bilindiği gibi oruç bilerek bozulduğu durumlarda kefaret orucunun tutulması gerekmektedir.

Kefaret orucu nedir, kaç gün tutulur?

Orucun kasten, bilerek ve bir mazeret olmadan bozulması Ramazan ayına saygısızlık ve büyük günahtır. Hz. Peygamber orucu bu şekilde bozan kişilerin keffaret ile yükümlü olacakların belirtmiştir.

Oruç kefareti iki kamera ay yani 60 gün ara vermeden tutulması gereken oruçtur. Bu durumu da yerine getiremeyen kişinin 60 fakiri bir gün veya bir fakiri 60 gün boyunca doyurması gerekmektedir. Ayrıca kefaretin yerine getirilmesinin ardından tövbe edilip, bozulan orucun kaza edilmesi gerekmektedir.

Kefaret orucu ara verilmeden 60 gün boyunda tutulmalıdır. Ancak kadınların öze günleri araya girdiğinde oruca ara verilebilir. Bunun dışında bir sebep geçerli değildir.

Kefaret orucu nasıl tutulur?

Diyanet İşleri Başkanlığı kefaret orucunun nasıl tutulması gerektiğine yönelik detaylı bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada mezheplere göre de değişikliklere yer verilmiştir. Hanefi ve Maliki mezhebinde yeme, içme ve cinsi münasebet kefaret gerektirir. Şafiilere göre ise cinsi münasebet sabittir.

Kefaretin şartları belirlenirken öncellikle gücün yetmesi durumlarına göre bir kölenin azat edilmesiyle kefaret yapılması emredilmiştir. Buna gücü yetmeyen kişilerin ise iki ay boyunca ara vermeden oruç tutması emredilmiştir. Eğer oruç tutamayacak durumda olunursa 60 fakir iki öğün olarak doyurulmalı veya 1 fakir 60 gün boyunda doyurulmalıdır. Bu sıralama Hanefilere göre uyulmak zorunda olunan bir sıralama olsa da, Malikilerde önemsizdir. İstenilen sıralamaya göre yapılabilir.