Oruçta ağız kokusu nasıl giderilir? Ağız kokusuna evde doğal çözümler

Ramazan ayına girilmesiyle beraber vatandaşlar tarafından oruçlu oldukları zaman ağız kokusunun nasıl geçeceği ve nasıl giderileceği merakla araştırılıyor.
Oruçta ağız kokusu nasıl geçer? Oruçta ağız kokusu evde nasıl giderilir?
İslam alemi için mübarek kabul edilen ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar bu mübarek zamanda sahurlarını yapmış oruçlarını eda etmeye başlamışlardır. Sahur ile akşam yemeği arasında geçen sürede birçok Müslümanın muzdarip olduğu ağız kokusu hakkında merak edilen Oruçta ağız kokusunun nasıl geçeceği ve evdeki çözüm yolları merakla araştırılıyor.
Oruçta ağız kokusu olmasının en başında ağız içerisindeki hijyenin doğru şekilde sağlanamamasıdır. Bu durumda dişlerin gündelik temizliğinin en iyi şekilde yapmak ve diş ipi kullanmak gibi basit yöntemlerde ağız kokusunu gidermek için yararlı olmaktadır. Ağız kokusunu gidermek için, florürlü diş macunu kullanarak günlük 3 veya en az 2 dakika olacak şekilde dişlerin fırçalanması, her yemekten sonra, diş aralarında kalan yemek artıkları diş ipi yardımıyla temizlenilmeli ve gerektiği durumlarda anti bakteriyel ağız gargaraları kullanılmalıdır. Diş bakımının yanı sıra, dil üzerinde yer alan bakterileri gidermek için özel olarak üretilen dil temizleme fırçalarıyla gün içinde dilde biriken bakterileri de temizlemek mümkündür. Protez dişi olan kişiler, gece dişlerini çıkarmalı ve uyandıkları zaman temizleyerek protezlerini takmalıdırlar. Gün içerisinde az su tüketimi de ağız kokusuna sebep olabilecek faktörler arasında yer almaktadır. Su içimi, tükürük üretimini uyarır ve bu da ağız içinde yer alan bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kişi sigara içiyorsa, sigarayı bırakmakta ağız kokusunda önemli bir rol oynamaktadır. Ağız ve diş sağlığı için iyi bakım yapılmasına rağmen ağız kokusu giderilmiyorsa, o zaman altta yatan başka nedenlere bakılmalıdır. Ağız kokusu eğer dişlerde çürük yada diş etlerindeki enfeksiyon sebebiyle gelişmekteyse, diş hekimi tarafından size uygun görülen tedaviyi yaptırmak ağız kokusunu giderecektir. Diş taşlarının da ağız kokusu yaptığı da diğer faktörler arasında yer almaktadır. Diş taşı bulunan kişilerin yılda 1 defa diş taşlarını temizletmesi gereklidir. Sağlıklı bir kişinin yılda iki defa ağız ve diş muayenesi yaptırmaları öneriler arasındadır.
Evde ağız kokusu nasıl giderilir?
Ağız kokusunu gidermek veya azaltmakla beraber önlemek için evde yapılacaklar ise;
Yemeklerden sonra diş fırçalamak: Sadece evde değil dışarıda ya da iş yerinde yemek yedikten sonra kullanmak için yanınızda bir diş fırçası bulundurmalısınız. Özellikle yemeklerden sonra, günde en az iki kez florür içeren bir diş macunu kullanarak fırçalama yapmalısınız. Antibakteriyel özelliklere sahip diş macunlarının kötü kokuları azalttığı çalışmalarca gösterilmiştir.
Günde en az bir kez diş ipi kullanmak: Doğru diş ipi kullanmak, yemek parçacıklarını ve plakları dişlerinizden uzaklaştırır ve kötü nefesi kontrol etmeye yardımcı olur.
Dili fırçalamak: Dil de dişler gibi bakterileri barındırır, bu yüzden dikkatlice fırçalamak kokuları azaltabilir. Sigara kullananlar ya da ağız kuruluğu yaşayanlar bakteriler tarafından kaplanmış bir dile sahip olmaya daha yatkındırlar, bu nedenle bu tür kişilerin özel bir dil kazıyıcı kullanmasında fayda vardır. Bunun haricinde dahili dil temizleyicisi olan bir diş fırçası da kullanılabilir.
Takma dişleri veya diş cihazlarını temizlemek: Köprü veya takma diş takıyorsanız, en az günde bir kez veya diş hekiminizin belirttiği sıklıkta ve şekilde temizliğini yapmalısınız. Diş hekiminiz size en iyi temizlik ürünlerini önerebilir.
Ağız kuruluğundan kaçınmak: Ağzınızı nemli tutmanız gerekir, bunun için tütün ürünlerinden uzak durup daha fazla su tüketebilirsiniz. Daha kuru bir ağza yol açabilecek kahve, alkolsüz içecekler veya alkol gibi içecekleri sınırlandırmalısınız. Tükürükleri uyarmak için şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz. Kronik ağız kuruluğu için, diş hekiminiz veya doktorunuz, tükürük akışını uyaran yapay bir preparat veya oral bir ilaç verebilir.
Diyeti düzenlemek: Ağız kokusuna neden olabilecek soğan ve sarımsak gibi yiyeceklerden kaçınmak ağız kokusunu azaltır. Aynı şekilde çok şekerli yiyecekler yemek de ağız kokusuyla bağlantılı bulunmuştur.
Düzenli olarak yeni bir diş fırçası almak: Her üç ila dört ayda bir diş fırçanızı değiştirmeyi unutmayın.
Düzenli diş muayenesi yaptırmak: Diş hekiminize düzenli aralıklarla (genellikle yılda iki kez) dişlerinizi veya takma dişlerinizi muayene ettirip temizletebilirsiniz.