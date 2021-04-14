Oruçta ağız kokusu nasıl giderilir? Ağız kokusuna evde doğal çözümler

Ramazan ayına girilmesiyle beraber vatandaşlar tarafından oruçlu oldukları zaman ağız kokusunun nasıl geçeceği ve nasıl giderileceği merakla araştırılıyor.

Oruçta ağız kokusu nasıl geçer? Oruçta ağız kokusu evde nasıl giderilir?

İslam alemi için mübarek kabul edilen ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar bu mübarek zamanda sahurlarını yapmış oruçlarını eda etmeye başlamışlardır. Sahur ile akşam yemeği arasında geçen sürede birçok Müslümanın muzdarip olduğu ağız kokusu hakkında merak edilen Oruçta ağız kokusunun nasıl geçeceği ve evdeki çözüm yolları merakla araştırılıyor.

Oruçta ağız kokusu olmasının en başında ağız içerisindeki hijyenin doğru şekilde sağlanamamasıdır. Bu durumda dişlerin gündelik temizliğinin en iyi şekilde yapmak ve diş ipi kullanmak gibi basit yöntemlerde ağız kokusunu gidermek için yararlı olmaktadır. Ağız kokusunu gidermek için, florürlü diş macunu kullanarak günlük 3 veya en az 2 dakika olacak şekilde dişlerin fırçalanması, her yemekten sonra, diş aralarında kalan yemek artıkları diş ipi yardımıyla temizlenilmeli ve gerektiği durumlarda anti bakteriyel ağız gargaraları kullanılmalıdır. Diş bakımının yanı sıra, dil üzerinde yer alan bakterileri gidermek için özel olarak üretilen dil temizleme fırçalarıyla gün içinde dilde biriken bakterileri de temizlemek mümkündür. Protez dişi olan kişiler, gece dişlerini çıkarmalı ve uyandıkları zaman temizleyerek protezlerini takmalıdırlar. Gün içerisinde az su tüketimi de ağız kokusuna sebep olabilecek faktörler arasında yer almaktadır. Su içimi, tükürük üretimini uyarır ve bu da ağız içinde yer alan bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kişi sigara içiyorsa, sigarayı bırakmakta ağız kokusunda önemli bir rol oynamaktadır. Ağız ve diş sağlığı için iyi bakım yapılmasına rağmen ağız kokusu giderilmiyorsa, o zaman altta yatan başka nedenlere bakılmalıdır. Ağız kokusu eğer dişlerde çürük yada diş etlerindeki enfeksiyon sebebiyle gelişmekteyse, diş hekimi tarafından size uygun görülen tedaviyi yaptırmak ağız kokusunu giderecektir. Diş taşlarının da ağız kokusu yaptığı da diğer faktörler arasında yer almaktadır. Diş taşı bulunan kişilerin yılda 1 defa diş taşlarını temizletmesi gereklidir. Sağlıklı bir kişinin yılda iki defa ağız ve diş muayenesi yaptırmaları öneriler arasındadır.

Evde ağız kokusu nasıl giderilir?

Ağız kokusunu gidermek veya azaltmakla beraber önlemek için evde yapılacaklar ise;