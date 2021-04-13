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Oruçluyken unutup yemek yemek orucu bozar mı?

Her yıl ramazan ayın ilk günlerinde yaşanan orucu unutarak bir şeyler yiyip içme durumu 2021 yılında da merak edilenler arasında yerini aldı. Pek çok kişi, oruçluyken unutup yemek yemek orucu bozar mı? sorusunu araştırıyor.

13 Nisan 2021 Salı 01:46
Oruçluyken unutup yemek yemek orucu bozar mı?
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucu bozan durumlar ve bozmayan durumlar merak edilirken özellikle ramazan ayının ilk günlerinde pek çok kişinin yaşadığı oruç olduğunu unutup bir şeyler yeme ve içme eyleminin orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor.

Diyanet tarafından yapılan açıklamalar ile konu bir kez daha açıklığa kavuşturulurken bu durumu her yıl yaşayan binlerce Müslüman diyanetin açıklamasını merak ediyor.

Unutarak bir şeyler yemek orucu bozar mı?

Unutarak bir şeyler yiyip içme ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ‘Bir kimse orucunu unutarak bir şeyler yiyip içerse orucuna devam etsin. Çünkü onu Allah yedirip, içirmiştir.’ Demiştir.

Hatırlandığında ağız yıkanmalı

Unutarak bir şeyler yedikten sonra oruç olunduğu akla gelinirse ağzın bol su ile yıkanması ve ağız içinde kalan parçaların dışarı atılması gerekmektedir. orucu unutarak bir şeyler yenildiğinde oruç bozulmaz ancak oruç olunduğu hatırlandıktan sonra ağızda kalan parçalar yutulursa oruç bozulur.

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 01:46
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2021RamazanOruçUnutmakBozar Mı
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