Oruçluyken unutup yemek yemek orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucu bozan durumlar ve bozmayan durumlar merak edilirken özellikle ramazan ayının ilk günlerinde pek çok kişinin yaşadığı oruç olduğunu unutup bir şeyler yeme ve içme eyleminin orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor.

Unutarak bir şeyler yemek orucu bozar mı?

Diyanet tarafından yapılan açıklamalar ile konu bir kez daha açıklığa kavuşturulurken bu durumu her yıl yaşayan binlerce Müslüman diyanetin açıklamasını merak ediyor.

Unutarak bir şeyler yiyip içme ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ‘Bir kimse orucunu unutarak bir şeyler yiyip içerse orucuna devam etsin. Çünkü onu Allah yedirip, içirmiştir.’ Demiştir.

Hatırlandığında ağız yıkanmalı

Unutarak bir şeyler yedikten sonra oruç olunduğu akla gelinirse ağzın bol su ile yıkanması ve ağız içinde kalan parçaların dışarı atılması gerekmektedir. orucu unutarak bir şeyler yenildiğinde oruç bozulmaz ancak oruç olunduğu hatırlandıktan sonra ağızda kalan parçalar yutulursa oruç bozulur.