Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da orucu bozan durumlar kafaları karıştırdı. Oruç tutan Müslümanlar oruçlarını bilmeden bozamamak adına bu konuda oldukça detaylı araştırmalara yapıyor ve olası her ihtimali araştırıyor. Bu durumlardan birisi de tükürük salgısının oruca olan etkisi oldu. Tükürük orucu bozar mı sorusunun cevabı haberimizde.
Oruçta tükürük yutmak orucu bozar mı?
Tekrar etmek gerekirse eğer tükürük yutmak orucu bozmamaktadır. Şafii mezhebinde ise bu durum daha farklı yorumlanmıştır. Eğer tükürük, boğazda "h" harfinin çıktığı yeri geçip ağız içine kadar ulaşmışsa ve kişi tarafından isteğe bağlı olarak yutulduysa, orucun bozulduğu kabul edilmektedir ve bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Fakat balgam istem dışı yutulmuşsa o halde oruç bozulmamaktadır.