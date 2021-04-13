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Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan Müslümanların kafalarında sorular oluşmaya başlıyor. bunlardan birisi de oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı sorusudur. Oruçları için oldukça hassas olan Müslümanlar bu soruyu oldukça fazla araştırmıştır.

13 Nisan 2021 Salı 15:31
Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı?
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da orucu bozan durumlar kafaları karıştırdı. Oruç tutan Müslümanlar oruçlarını bilmeden bozamamak adına bu konuda oldukça detaylı araştırmalara yapıyor ve olası her ihtimali araştırıyor. Bu durumlardan birisi de tükürük salgısının oruca olan etkisi oldu. Tükürük orucu bozar mı sorusunun cevabı haberimizde.

Oruçta tükürük yutmak orucu bozar mı?

Oruçla ilgili en temel bilgilerin başında vücuda dışardan bir şeyin alınmaması gerektiğidir. Bu bilgi ile birlikte bakıldığında tükürük salgısı vücudun kendi ürettiği bir salgıdır ve dolayısıyla dışardan alınmadığı için orucu bozmadığıdır. Konuyla ilgili uzmanlar tükürüğün orucu bozmadığı ancak yutulması yerine dışarıya çıkarılmasının daha iyi ve doğru olduğunu belirtir. Tükürük içinde bakteri ve virüs gibi zararlı organizmaları barındırdığı gibi karşıdaki kişinin de hoş karşılamayacağı için dışarı atılırken göstermeden yapılması gerektiğini de açıklar.

Tekrar etmek gerekirse eğer tükürük yutmak orucu bozmamaktadır. Şafii mezhebinde ise bu durum daha farklı yorumlanmıştır. Eğer tükürük, boğazda "h" harfinin çıktığı yeri geçip ağız içine kadar ulaşmışsa ve kişi tarafından isteğe bağlı olarak yutulduysa, orucun bozulduğu kabul edilmektedir ve bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Fakat balgam istem dışı yutulmuşsa o halde oruç bozulmamaktadır.




Son Güncelleme: 13.04.2021 15:31
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Anahtar Kelimeler:
OruçTükürükRamazanOruç Bozulması
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