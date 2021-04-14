Oruçluyken regl olunca oruç bozulur mu? Adetliyken oruç tutulur mu?

Ramazan ayının gelmesi ile beraber Müslüman alemi oruç tutmaya başladı. Vatandaşlar oruç tutarken nelere dikkat edip edilmediğini araştırıyor. Kadınların her ay olduğu regl ise bu süreçte merak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı konu hakkında açıklamada bulundu.

Oruçluyken regl olunursa oruç bozulur mu?

Oruç tutarken birçok kadının kafasını karıştıran regl (adet) olunursa orucun bozulup bozulmaması olurken Diyanet İşleri Başkanlığı konu hakkında açıklamada bulundu. "Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Açıklamasında bulunun Diyanet İşleri kadınların regl olunca oruç tutmaması gerektiğini açıkladı.





Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bugünün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276).

Eğer bir kadın adet görürse o günü oruçlu gibi geçirmesi uygun bulunmaz. Mutlaka orucunu bozması gerekmektedir.

Adetliyken bir kadın oruç tutamaz. Sonuç olarak; Kadınlar âdet dönemlerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Temizlendikten sonra kılamadıkları namazları kaza etmezler fakat oruçlarını kaza ederler (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69; Ebû Dâvûd, Tahâret, 106; Tirmizî, Tahâret, 97).