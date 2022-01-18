Oruçluyken mastürbasyon yapmanın hükmü nedir? Diyanetten konu ile ilgili açıklama

Ramazan ayında oruç ile ilgili hükümler merak edilirken mastürbasyon yapma durumlarında hükmün ne olduğu merak ediliyor. Pek çok kişi konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarını merak ederken alimlerin de konu ile ilgili söylemleri araştırılıyor.

İlim sahiplerine göre bu alışkanlık haram olarak nitelendirilmektedir. Konu ile ilgili Allah’u Teala ‘Onlar ki ırzlarını (ferclerini) korurlar. Ancak zevclerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı münasebetleri müstesnadır. Bundan ötürü kınanmazlar. Artık kimde bunda ötesini ararsa, işte onlar haddi aşanların ta kendileridir.’ (Mü’minun, 57) sureleri ile açıklanırken peygamber efendimiz ‘Ey gençler topluluğu! İçinizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü bu, gözü haramdan ferci zinadan daha iyi korur. Gücü yetmeyen ise oruç tutmalıdır. Çünkü oruç onun şehvetini engeller.’ Hadisi ile konuya netlik getirmiştir.

Peygamber efendimiz kendi döneminde evlenmeyen gençleri oruç tutmaya yönlendirmiştir. Orucun da zorluk olduğu bilinirken elle boşalmak ve cinsel tatminin haram olarak aktarılması sonrasında gençlerin korunması gerektiği dile getirilmiştir.

Ramazan ayında oruçluyken yapılan mastürbasyon ise orucu bozarak günahı arttırmaktadır. Bu eylem yapıldığında tövbe edilmesi gerekir. orucun da bozulduğu belirtilirken tövbe sonrasında kefaret orucunun tutulması gerekir.