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Oruçluyken herhangi bir olay sonrasında kan çıkması durumlarında oruç bozulur mu, bozulmaz mı? Diyanetten açıklama

Oruç tutan kişinin istemeden vücudundan kan çıkmasının orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor. Pek çok kişi, oruçluyken herhangi bir olay sonrasında kan çıkması durumlarında oruç bozulur mu, bozulmaz mı? sorusunu araştırırken Diyanetin konu ile ilgili açıklamaları merak ediliyor.

13 Şubat 2022 Pazar 03:06
Oruçluyken herhangi bir olay sonrasında kan çıkması durumlarında oruç bozulur mu, bozulmaz mı? Diyanetten açıklama
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Orucun bozulacağı durumlar merak edilirken özellikle kendi iradesi dışında yaşanan kanama durumlarının orucu bozup bozmadığı merak ediliyor. Diyanet ve alimler tarafından belirtilenler araştırılmaya devam ediyor.

Oruç tutan kişinin kendi iradesi dışında yaşadığı kanamaların orucu bozmadığı açıklanırken yaşanılan kanama durumlarında sadece hacemat yaptıranların orucu bozulduğu açıklanmıştır. Hacematın orucu bozma nedeni ise kişinin kendi iradesi ve isteği ile vücudundan kan çıkmasına izin vermesidir.

 



Son Güncelleme: 13.02.2022 03:06
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