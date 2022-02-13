Oruçluyken herhangi bir olay sonrasında kan çıkması durumlarında oruç bozulur mu, bozulmaz mı? Diyanetten açıklama

Orucun bozulacağı durumlar merak edilirken özellikle kendi iradesi dışında yaşanan kanama durumlarının orucu bozup bozmadığı merak ediliyor. Diyanet ve alimler tarafından belirtilenler araştırılmaya devam ediyor.

Oruç tutan kişinin kendi iradesi dışında yaşadığı kanamaların orucu bozmadığı açıklanırken yaşanılan kanama durumlarında sadece hacemat yaptıranların orucu bozulduğu açıklanmıştır. Hacematın orucu bozma nedeni ise kişinin kendi iradesi ve isteği ile vücudundan kan çıkmasına izin vermesidir.