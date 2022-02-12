Oruçlu bir kimsenin kan tahlili yaptırması ve kan bağışı yapmasının hükmü nedir?

Oruçlu birinin kan tahlili ve kan bağışı yapması

Birinin hastalığını teşhis edilmesi için kanından numune almak caizdir. Tahlil yaptırmasında bir sakınca görülmemektedir. Bir oruçlu kişi kan bağışı yapmak istiyorsa vereceği kanın miktarı bu konuda önemlidir. Bundan dolayı hacamat hükmünü alınır ve zaruri bir durum olmadıkça oruçlu iken kan bağışı yapılmamalıdır. Zaruret olursa kan bağışı yapmasında bir sakınca görülmemektedir.

Öneğin doktorlar kan ihtiyacı olan bir hasta için acil kan bağışının yapılması gerektiğini söyler. Kan bağışı yapacak kişi ise oruçludur. Oruçlu kişinin o an kan bağışı yapmasında bir sakınca yoktur. Kan bağışlayabilir. Daha sonrasında gün içerisinde orucunu bozar yer ve içer. Tıpkı boğulan ya da yanan birini kurtarmak gibi.