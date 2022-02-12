İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Oruçlu bir kimsenin kan tahlili yaptırması ve kan bağışı yapmasının hükmü nedir?

Ramazan ayında oruç tutanların birçok soruları vardır. Oruçlarının neyi bozup bozmayacağını merak etmektedirler ve araştırmaktadırlar. Bunlardan biri de kan tahlili yapılması ve kan bağışının yapılması gibi durumlarda orucun bozulup bozulmayacağı konusunda endişeleri vardır. Sizler için bu soruların cevaplarını detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.

12 Şubat 2022 Cumartesi 13:21
Oruçlu bir kimsenin kan tahlili yaptırması ve kan bağışı yapmasının hükmü nedir?
Takip Et:

Oruçlu birinin kan tahlili ve kan bağışı yapması 

Birinin hastalığını teşhis edilmesi için kanından numune almak caizdir. Tahlil yaptırmasında bir sakınca görülmemektedir. Bir oruçlu kişi kan bağışı yapmak istiyorsa vereceği kanın miktarı bu konuda önemlidir. Bundan dolayı hacamat hükmünü alınır ve zaruri bir durum olmadıkça oruçlu iken kan bağışı yapılmamalıdır. Zaruret olursa kan bağışı yapmasında bir sakınca görülmemektedir. 

Öneğin doktorlar kan ihtiyacı olan bir hasta için acil kan bağışının yapılması gerektiğini söyler. Kan bağışı yapacak kişi ise oruçludur. Oruçlu kişinin o an kan bağışı yapmasında bir sakınca yoktur. Kan bağışlayabilir. Daha sonrasında gün içerisinde orucunu bozar yer ve içer. Tıpkı boğulan ya da yanan birini kurtarmak gibi. 



Son Güncelleme: 12.02.2022 13:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kan BağışıRamazan AyıOruçKan Tahlili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruçlu biri için zevalden sonra misvak kullanımı hükmü nedir?
Oruçlu biri için zevalden sonra misvak kullanımı hükmü nedir?
Ramazan ayında kimler oruç tutamaz, kimler oruç tutmakla yükümlü değildir ?
Ramazan ayında kimler oruç tutamaz, kimler oruç tutmakla yükümlü değildir ?
Pandemide para kazandıran en trend işler neler?
Pandemide para kazandıran en trend işler neler?
Radyo ne zaman icat edildi? Radyo nedir?
Radyo ne zaman icat edildi? Radyo nedir?
Tutanak nedir, tutanak nasıl tutulur? Tutanak örnekleri
Tutanak nedir, tutanak nasıl tutulur? Tutanak örnekleri
Revolver nedir? Revolver ne zaman icat edildi? Revolver silahın icat edilme öyküsü
Revolver nedir? Revolver ne zaman icat edildi? Revolver silahın icat edilme öyküsü

Popüler Haberler

Oruçlu bir kimsenin kan tahlili yaptırması ve kan bağışı yapmasının hükmü nedir?
TJK 12 Şubat 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları
Oruçlu biri için zevalden sonra misvak kullanımı hükmü nedir?
SGK işe girme ve işten ayrılma bildirgesi sorgulama
Kardeşlerim Dizisi Harika Kimdir? Gözde Türker kimdir? Rol aldığı diziler hangileri ?
Kimliksiz ve kefilsiz 30.000 TL Kredi imkanı
Ayak İşleri dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Ayak İşleri ne zaman başlıyor?
Teşkilat Dizisi Sermet kimdir?
Gemini Man filminin konusu nedir?
Camdaki Kız Tako kim? Hamza Yazıcı kim, kaç yaşında?
Maraşlı dizisindeki Kadir karakterini canlandıran oyuncu kimdir ?
İŞKUR TYP nedir? Başvuru şartları nelerdir?
Kıdem tazminatı nedir? İşçi hangi durumlarda kıdem tazminatı alabilir?
Metal İnşaat İşçisi maaşı ne kadar?
Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği için başvuru koşulları nelerdir?
Ryan Reynolds kimdir? Ryan Reynolds kaç yaşında, evli mi?
Selçuk Kılıç kimdir? Selçuk Kılıç hakkında bilgiler
Fargo dizisi için FX, 5.sezon onayını sonunda verdi!
İdil Yener kimdir? Kaç yaşındadır? İdil Yener'in hayatı
Margot Robbie kimdir?
Batuhan Aydar kimdir? Kaç yaşındadır? Batuhan Aydar'ın hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.