İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir sorusu merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:15
Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
Takip Et:

11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Ramazan ayının başlamasıyla merak edilen birçok soru gündeme getirildi. Bu sorulardan biri de oruca nasıl ve ne zaman niyet edileceği oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruyla ilgili açıklamada bulundu.

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarından biridir. Niyetsiz bir oruç sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek oruç için yeterli olsa da, niyet sözlerle de etmek önemlidir. Oruç için sahura kalkmakta niyet edilmiş olarak sayılmaktadır.

Ramazan ayında tutulan oruç belli tarihlerde tutulmak zorunda olduğunda nafile oruçları gibi niyet etme vakti bulunmaz. Nafile oruçlarında niyet etme vakti güneşin batması ile ertesi günün sabahında güneşin doğması arasında olan vakitte edilmelidir. Gün doğumunun ardından oruç başlar ve akşam güneş batımına kadar orucun gerekliliklerine uygun davranılır.

Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmadan tutulacak oruçlar için en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olması gerekmektedir. Bu tür oruçlara niyet edilirken, orucun ne için tutulduğu belirtilmelidir.

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OruçNiyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafeler, çay bahçesi ve mekanlar kapanacak mı?
Kafeler, çay bahçesi ve mekanlar kapanacak mı?
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Belediye ramazan yardımları nelerdir? Belediye ramazan yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
Belediye ramazan yardımları nelerdir? Belediye ramazan yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
Şehru Ramazan Ellezi ayeti Arapça okunuşu, Türkçe meali ve tefsiri
Şehru Ramazan Ellezi ayeti Arapça okunuşu, Türkçe meali ve tefsiri
Muğla'da deprem! Muğla'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Muğla'da deprem! Muğla'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
13 Nisan Kabine toplantısı alınan tüm kararlar
13 Nisan Kabine toplantısı alınan tüm kararlar

Popüler Haberler

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
Kafeler, çay bahçesi ve mekanlar kapanacak mı?
İbrahim Tatlıses yeni şarkısı Gelmesin sözleri ne?
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Belediye ramazan yardımları nelerdir? Belediye ramazan yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
Reyting sonuçları 13 Nisan 2021 Salı; EDHO, Masumlar Apartmanı, Baraj reyting birincisi kim oldu?
Şehru Ramazan Ellezi ayeti Arapça okunuşu, Türkçe meali ve tefsiri
Altın ne kadar oldu? 14 Nisan 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 14 Nisan 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Nisan 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 14 Nisan 2021 Çarşamba bim indirimleri bu hafta
Akıcı ve çok okunan mutlaka okunması gerekenler kitaplar
Ramazan ayında fırınlarda kaça kadar pide satışı yapılacak?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan'ın yer aldığı diziler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, ev taşıma görmek ne anlama gelir?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır? Banka Kredi Kartı Limiti Arttırma İşlemleri
Muğla'da deprem! Muğla'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
13 Nisan Kabine toplantısı alınan tüm kararlar
TV8 canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.