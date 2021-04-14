11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Ramazan ayının başlamasıyla merak edilen birçok soru gündeme getirildi. Bu sorulardan biri de oruca nasıl ve ne zaman niyet edileceği oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruyla ilgili açıklamada bulundu.

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarından biridir. Niyetsiz bir oruç sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek oruç için yeterli olsa da, niyet sözlerle de etmek önemlidir. Oruç için sahura kalkmakta niyet edilmiş olarak sayılmaktadır.

Ramazan ayında tutulan oruç belli tarihlerde tutulmak zorunda olduğunda nafile oruçları gibi niyet etme vakti bulunmaz. Nafile oruçlarında niyet etme vakti güneşin batması ile ertesi günün sabahında güneşin doğması arasında olan vakitte edilmelidir. Gün doğumunun ardından oruç başlar ve akşam güneş batımına kadar orucun gerekliliklerine uygun davranılır.

Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmadan tutulacak oruçlar için en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olması gerekmektedir. Bu tür oruçlara niyet edilirken, orucun ne için tutulduğu belirtilmelidir.