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Oruca nasıl niyet edilir? Sahurda oruç niyeti nasıl edilir?

Ramazan’ın yaklaşmasıyla Müslümanların sahur, oruç ve namazlarla ilgili soruları çoğalmaya başladı. En çok sorulan sorulardan biriyse Oruç niyeti nasıl edilir 2021? Sahurda oruç niyeti nasıl getirilir? Detaylar haberimizde…

12 Nisan 2021 Pazartesi 22:07
Oruca nasıl niyet edilir? Sahurda oruç niyeti nasıl edilir?
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Oruç niyeti nasıl edilir 2021?

Güneşin batma anından gündüz kuşluk vaktine kadar olan oruçlar niyet oruçlarıdır. Ramazan ayında tutuğumuz oruç ve belirli günlerde tutulması gereken oruçlar nafile olarak adlandırılmaktadır. Bu tür oruçlar imsakla vaktinde niyet edilebileceği gibi gündüz zamanında kuşluk vaktine kadar da niyet etme durumu gerçekleştirilebilir. İmsaktan önce niyet edilmesi fazilet sayılır.

Eğer imsak vaktinde yapılmaz ise oruca niyet etmek gündüz zamanında caiz olan herhangi bir şey yapılmamasına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer bu gibi şeyler yapılmışsa niyet etmek geçerli sayılmaz.

Sahurda oruç niyeti nasıl getirilir?

Ramazan orucuna akşamdan itibaren kuşluk vaktine kadar niyet edilebilmektedir. Ramazan’da oruca sahur ile başlayıp daha sonrasında niyet ederiz.  Fakat sahurda uyanamayan bir kimse güneş doğmuş olsa bile kuşluk vaktinin sonuna kadar oruca niyet etme imkânı tanınmaktadır. Sadece o ana kadar orucu bozacak herhangi bir şey yapmasın. Sahura kalmak isteyen içinse yatmadan önce yiyip niyet etmesinde hiçbir sakınca yoktur.

Niyet tüm kalbiyle inanarak edilir. Gece oruç tutacağını içinden geçiren biri yarın için zaten niyet etmiş sayılır. Sahura kalkıp oruç tutucam düşüncesi de niyettir. Kalpten geçirerek yapılan niyet sayılır evet ama aynı zamanda dilinden de çıkması daha iyi olur.

Bu sebeple, oruç tutacak olan kimse, hem içinden niyet etmeli, hem de dil ile:

“Niyet Ettim Ramazanı Şerif’in yarınki orucuna” diye söylemelidir.

Her günün orucuna ayrı niyet etmek lazımdır




Son Güncelleme: 12.04.2021 22:07
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RamazanSahurİmsakNiyetCaiz
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