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Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir?

Ramazan ayı dışındaki günlerde oruç tutmak isteyen ve bu konuda araştırmaya yapan kişiler, oruç tutulması yasak olan günler hangileridir sorusunun yanıtını arıyor. İşte dinimizde oruç tutulmasının yasak olarak belirtildiği günler.

02 Şubat 2021 Salı 13:03
Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir?
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Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç tutulması yasak olan günleri açıkladı.

Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir?

Dinimizde oruç tutulmasının emredildiği ve yasaklandığı günler bulunmaktadır. Oruç tutmanın yasak olduğu günlerden en önemlisi bayram günlerdir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir. Bu günlerden biri Ramazan bayramının ilk günü, diğeri ise kurban bayramıdır. Yani ramazan bayramının sadece birinci günü, kurban bayramının ise tüm günlerinde oruç tutmak yasaktır. Bayramda oruç tutulmamasının nedeni, bu günlerde yeme içmenin olduğu sevinç günleri olmasıdır. Ramazan boyunca oruç tutan kişi için bayramın ilk günü bir ziyafet niteliğindedir. Bu günde oruç tutmak Allah’a karşı saygısızlık olarak nitelendirilmektedir.

Hac ibadetini yerine getirenlerin o günlerde halsız kalma ihtimallerinin olması halinde 8.terviye ve 9.arefe günlerinde oruç tutmamaları daha uygudur. Hz. Muhammed, arefe günü Arafat’ta olanların oruç tutmalarını yasaklamıştır. Çünkü hac ibadetini yaparken daha sağlıklı ve canlı olmaları daha hayırlı bir durumdur.

Bu günler dışındaki bazı günlerde de oruç tutmak yasaklanmıştır. Öneğin sadece Muharrem ayının 10.gününde oruç tutmak, Yahudileri taklit etmek anlamı içermesi nedeniyle mekruh görülmüştür.

Şek günü yani Şaban ayının sonuna gelinip, Şaban’ayında mı yoksa Ramazan ayında mı olduğundan şüphe edilen gün oruç tutmak mekruhtur. Hz. Muhammed, Ramazan’ı bir iki gün önceden oruç tutarak karşılamayı yasaklamıştır. Ayrıca üst üste iftar yapmadan oruç tutmak da mekruhtur.



Son Güncelleme: 02.02.2021 13:03
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Anahtar Kelimeler:
OruçRamazanKurban BayramıHz.muhammed
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