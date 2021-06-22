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Oruç tutulması kimler için zorunludur? Oruç tutmak farz olan kişiler kimlerdir?

Oruçların tutulmaya başlanmasına sayılı günler kala oruç ile ilgili sorular gündem hâline gelmiştir. Oruçların nasıl tutulacağını ve kimler tarafından tutulması gerektiğini merak eden İslam alemi; oruç ile ilgili konuları araştırmaktadır. Peki Oruç tutulması kimler için zorunludur? Oruç tutmak farz olan kişiler kimlerdir?

22 Haziran 2021 Salı 18:01
Oruç tutulması kimler için zorunludur? Oruç tutmak farz olan kişiler kimlerdir?
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Birinin oruç tutmasının zorunlu olması için kişiye verilen üç adet koşul yer almaktadır. Bu koşullar ise;

Kişinin Müslüman olması,

Kişinin akılının ermesi,

Kişinin ergenlik çağına girmiş olması.

 

Eğer birey bu koşulları karşılıyorsa; orucu önleyecek kadar hasta olunması ve yolculuk yapmaları gibi durumlarda oruç tutmayabilirler. Hastalıkları geçince, yolcu olanlar ise evine dönünce bu oruçların kazasını tutmalıdır.

 

Ergenliğe girmemiş çocukların oruç tutması farz olmamaktadır. Lakin bünyeleri zarar görmeyecek derecede çocuklarında yavaş yavaş oruç tutmaya alıştırılması iyi olur.

 

Lohusa olmuş kadınlar adet gören kadınlar için bu haller devam ederse; bugünlerde oruç tutması ve namaz kılması yasaklanmıştır. Bu sebepten ötürü Ramazan ayında tutamadıkları oruçların Ramazan ayından sonrasında da uygun bir zamana denk getirerek tutmaları gerekmektedir. Kılınamayan namazların ise kazası olmaz.


Son Güncelleme: 22.06.2021 18:01
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