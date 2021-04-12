Oruç tutmayan ne kadar para verir?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafında Ramazan Ayında verilmesi gereken fitre miktarının bu sene ne kadar olduğu ile ilgili açıklama yapıldı. 2021 yılı Ramazan Ayı başlangıç tarihinden 2022 yılı Ramazan Ayının başlama tarihine dek olan süreç için fitre ücretinin 28 TL olduğu açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığı ile gerçekleştirilen toplantı doğrultusunda alınmış olan kararlar doğrultusunda bu sene Ramazan Ayı başlangıcından 2022 yılı Ramazan Ayı başlangıcına dek olan süreç için fitre ücretinin 28 TL olarak belirlendiği belirtildi.

Fitre ücretinin belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ile günün şartlarında 1 bireyin günlük gıda ihtiyacının ortalamasının esas alındığı belirtildi.

Fitre ne? Fitre kimlere veriliyor?

Fıtır sadakası veya bir başka ismi ile fitre, Ramazan Bayramına kavuşmuş olan ve temel ihtiyaçları haricinde belirli bir miktarda mal sahibi olan Müslüman bireylerin, kendileri ile velayetleri altındaki kişiler için, yerine getirmekle sorumlu oldukları mali bir ibadettir. Yoksul kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacı ile, toplumda karşılıklı sevgi ile kardeşlik bağlarının pekiştirilmesine aracılık eden bu mali ibadetin meşru kılınmasındaki temel amaçlardan bir tanesi, insanların paylaşma bilincinin canlı tutulmasıdır.

Bu vesile ile her Müslüman, ihtiyaç sahibi insanlara az da olsa bir şeyler verebilmenin ve yardımlaşabilmenin sevinci içinde olurlar. Bu yüzdendir ki fitre, zekattan farklı olarak, daha geniş bir mükellef kitlesi tarafınca yerine getirilmektedir.