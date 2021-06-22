Oruç tutmanın faydası var mıdır? Oruç hakkında her şey

Ramazan ayında tutulan orucun faydaları merak edilmektedir.

Ramazan ayında oruç tutmak, İslam’ın şartlarından biridir. Oruç için niyet edilmelidir. Tan yeri ağarmaya başladıktan sonra (imsak) güneş batana kadar yiyip içmemek ve cinsel ilişkiden uzak durarak yapılan ibadettir.

Oruç, dünyadaki kötülüklerden uzak durmak ve ahirette cehennemden korunmak için önemli bir ibadettir. Peygamberimiz bu konuda: “Kim inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” Demiştir.

Orucun sağladığı faydalar

Oruç, herhangi bir çıkar için değil Allah’ın emrini yerine getirmek için tutulur. Fakat bu ibadetin sağladığı maddi ve manevi birçok fayda da bulunur.

Ahlaka faydası

Oruç, insanı terbiye ederek zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırır. Peygamberimiz konuyla ilgili olarak: “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, Allah onun yemesini, içmesini bırakmasına değer vermez.” Demiştir.

Hadisi şerifte orucun hedefi açıklanarak asıl amacından bahsedilmiştir.

Kötülüklerden uzak tutar

Kur’an-ı Kerim’de: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de oruç farz kılındı, ta ki korunasınız.”109 buyrulmuştur.

Bir ay süren ibadet sonucunda insan Allah’ı sürekli hatırlar ve sorumluluklarını geliştirir.

Merhamet duygusu

Açlık yaşamayan insanların yoksulları anlamasını sağlar. Yoklukta olan insanları anlamak şefkat ve merhameti geliştirir. Bu duyguların hissedilmesiyle insanlarda yardımlaşma bilinci gelişir.

Peygamberimiz çok cömert bir insandı. Özellikle Ramazan ayında yoksullara yardım eder, onları sevindirirdi. Eşi Hz. Aişe bu konuyla ilgili olarak: “Allah’ın Resulü üç gün peş peşe kanını doyurmamıştır. İsteseydi doyururdu. Lâkin yoksulları doyurup, kendisi aç kalmayı tercih ederdi.” Demiştir.

Hz. Aişe, peygamberimiz öldükten sonra ne zaman yemek yese ağlardı. Bu durum sorulduğu zaman, “Hz. Muhammed (sas.) sağlığında doyasıya bir günde iki defa yemek yiyemedi. Onu hatırladığım için ağlıyorum.” Demiştir.

Hz. Ömer’in halifelik döneminde 9 ay boyunca kıtlık yaşanmıştır. Ömer, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmıştır. Kendisi de Müslümanlar bu durumu atlatana kadar zeytinyağından başka katık yememek üzere yemin etmiştir. Ömer, elbisesi yıkandığı ve başka kıyafeti olmadığı için cumaya geç gitmiştir ve cemaatten özür dilemiştir.

Mısır’da yaşanan kıtlık döneminde devletin hazinesi Yusuf’un elindeydi. Hz. Yusuf da Hz. Ömer gibi davranmıştır. Tok olursa açın halini anlayamayacağı söyleyen Yusuf, yoksullara önem vermiştir.

Oruç sağlığa faydalı

Oruç tutmanın sağlığa faydalı olduğu bilim insanları tarafından kanıtlanmıştır.

1940 yılında Nobel Tıp Ödülü alan Dr. Alexis Carrel L’Hamme, Cet İnconnu eserinde, oruç tutarken organizmalarda depolanan beyin maddelerinin harcandığını, sonradan bunlar yerine yenilerin geldiğini ve bu şekilde vücutta gerçekleşen yenilenmeden bahseder.

Fransız profesör Pierre Moulin: “İslam dünyasının en yararlı kurumlarından biri oruçtur. Oruç, bedenin hem fiziksel, hem ruhsal dinlenişidir. Dokuları temizler, birikmiş toksinleri, zehirleri atar. Müslümanlar böylece her yıl bir ay bedenlerini dinlendirirler… Hıristiyan dininde orucun bulunmaması büyük bir kayıptır.

Aslında insanların her hafta bir gün oruç tutmaları, başka bir deyimle diyet etmeleri ve sadece meyve suyu içmelerinde büyük yarar var.

Böylece vücut, doku ve organlardaki zehirleri atar, beden dinçleşir.” İfadelerini kullanmıştır.

Kıymet bildirir

İnsan, bir şeyin kıymetini ancak ona ulaşamadığında anlar. Oruç tutarken nimetlerden bir süre uzak duran insanlar, bunun değerini anlar.

Bu farkındalık insanlara onları daha iyi korumayı ve şükretmeyi öğretir.

Sabrı öğretir

Oruç sırasında saatlerce yiyecek ve içeceklerden uzak durmak, insana sabrı öğretir. Acılara ve sıkıntılara da dayanmayı öğretir.