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Oruç tutarken nasıl niyet etmek gerekiyor? Oruç tutmak için ne zaman niyet edilmeli?

Orucun şartlarından bir tanesi de niyet etmektir. Peki oruç tutarken nasıl niyet etmek gerekiyor? Oruç tutmak için ne zaman niyet edilmeli? Detaylar haberimizde…

04 Mart 2022 Cuma 10:12
Oruç tutarken nasıl niyet etmek gerekiyor? Oruç tutmak için ne zaman niyet edilmeli?
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Niyet etmek orucun şartlarından bir tanesi olduğundan dolayı niyet etmeden tutulan oruç sahih olmaz. Kalpten niyet etmek ne kadar yeterli olsa da niyeti dille belirtmek menduptur. Oruç tutmak niyeti ile sahura kalkılması da niyet olarak kabul edilir.

Ramazan Ayı orucu, belirli günlerde tutmak için adanmış olan oruçlar ve nafile oruçlar için niyet edilmesi gereken vakit, güneşin batmasıyla ertesi gün tepe noktasına gelmesinde önceye kadar ki geçen süredir. Fakat, imsaktan sonra yapılan niyetin geçerli sayılması için bu vakit itibari ile hiçbir şey yiyip içmemek, oruca aykırı olan bir iş yapmamak gerekiyor. Aksi durumda gündüz niyet caiz değil.

Oruç tutmak için, “Yarın ki orucu tutmaya” diyerek niyet etmek yeterli olacaktır. Aynı zamanda, geceleyin niyet ederek; “Yarın ki Ramazan orucuna” diye orucun belirlenip niyet edilmesi daha faziletli olur. Ramazan Ayında tutulacak her oruç için ayrı niyet etmek gerekiyor. Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmadan adanmış olan oruçlar için gün batımı itibari ile en geç imsak vaktine dek niyet edilmesi gerekiyor. Bu türdeki oruçlar için niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret ya da adak orucuna” diyerek belirtmek gerekiyor.

Şafii mezhebi inancında ise nafile oruç haricindeki bütün oruçlar için geceleyin niyet etmek gerekiyor. İmsak vaktine dek niyet edilmediyse o gün tutulan oruç geçerli olmuyor. Nafile oruçlar için de güneş tepe noktasına gelmeden önce niyet etmek gerekiyor.



Son Güncelleme: 04.03.2022 10:12
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