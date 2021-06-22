Oruç tutan insan neler yapmalı? Oruçlu kişiler nelerden uzak durmalı?

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bu mübarek günlerde milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Bu süreçte oruç ve oruç tutmak ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı.

Oruç tutan insan neler yapmalı?

Oruç tutmak, yalnızca yemek yemeyi bırakmak değil kötü davranışları da bırakmaktır. Oruç tutarken nasıl ki yemeklerden uzak kalıyorsak, yalan söylemekten, haram işlerden, dedikodudan ve küfür gibi kötülüklerden uzak durmak gerekmektedir. oruç tutan kişiden beklenen davranış bunlardır.

Oruç tutan kişi sofrada bulunan nimetlerden kendini uzak tutar ve sabırla iftar saatini bekler. Bu hareket, Allah’ın emri karşısındaki bir teslimiyettir. Oruç ibadeti aynı zamanda insanlara irade kuvveti ve nefsine sahip çıkma eğitimi verir.

Oruçlu olduğu sürede helal olan nimetlere bile elini sürmeyen Müslüman, harama da el uzatmaz. Bu sayede oruç ibadeti bize, belirli bir süre hem helal hem de haram olan şeylerden uzak kalmayı ve irade kullanmayı öğretir.