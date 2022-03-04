İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Oruç tutabilme imkânı varken tutmayıp fidye verirse oruç borcundan kurtulmuş olur mu? Kimler oruç fidyesi verebilir?

Müslüman alemi için 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı yaklaşırken oruç heyecanı ise şimdiden başladı. 30 gün boyunca Allah rızası için İslam alemi oruç tutacak. Peki kimler oruç tutabilir veya kimler tutmadığı orucun fidyesini verebilir? İşte ayrıntılar

04 Mart 2022 Cuma 10:18
Oruç tutabilme imkânı varken tutmayıp fidye verirse oruç borcundan kurtulmuş olur mu? Kimler oruç fidyesi verebilir?
Takip Et:

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında Müslüman alemi Allah rızası için oruç tutmaya hazırlanıyor. Oruç tutamayan gücü yetmeyen, hasta olan kişiler ise tutamadığı orucun fidyesini vermekle hükümlüdür. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabenin uygulaması, fidyeden bahseden ayetteki “oruç tutmakta zorluk çekenler.” (Bakara, 2/184) ifadesinin yalnızca yukarıda sayılan kimseleri kapsadığını göstermektedir. Hasta olan, durumu olmayan, gücü yetmeyen tutamadığı orucun fidyesini verecektir. Buna göre oruç tutmaya gücü yettiği halde orucu tutmayıp fidye veren kişilerin fidye hükmü yoktur. Mazereti olmayan kişiler oruç tutmadıkları zaman tutmadıkları günleri kazalayıp tövbe etmeleri gerekir.  Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar veya hastalar fidye verseler dahi mutlaka oruçlarını kaza etmeleri gerekir. Önceden verilen fidyeler oruç borcunu düşürmemektedir.



Son Güncelleme: 04.03.2022 10:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OruçFidyeRamazanHasta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruç tutarken nasıl niyet etmek gerekiyor? Oruç tutmak için ne zaman niyet edilmeli?
Oruç tutarken nasıl niyet etmek gerekiyor? Oruç tutmak için ne zaman niyet edilmeli?
İşçilerin oruç tutmasının hükmü nedir? Çalışanların oruç tutabilir mi?
İşçilerin oruç tutmasının hükmü nedir? Çalışanların oruç tutabilir mi?
Ramazan ayında beslenmeye dikkat! Uzmanlar tarafından açıklanan örnek iftar menüsü nasıl olur
Ramazan ayında beslenmeye dikkat! Uzmanlar tarafından açıklanan örnek iftar menüsü nasıl olur
Göz damlası oruca zarar verir mi?
Göz damlası oruca zarar verir mi?
Oruç tutmamayı engelleyen şart ve koşullar nelerdir?
Oruç tutmamayı engelleyen şart ve koşullar nelerdir?
Bayram günü oruç tutulur mu? Bayram günü oruç tutmak günah mı?
Bayram günü oruç tutulur mu? Bayram günü oruç tutmak günah mı?

Popüler Haberler

Oruç tutabilme imkânı varken tutmayıp fidye verirse oruç borcundan kurtulmuş olur mu? Kimler oruç fidyesi verebilir?
Oruç tutarken nasıl niyet etmek gerekiyor? Oruç tutmak için ne zaman niyet edilmeli?
İşçilerin oruç tutmasının hükmü nedir? Çalışanların oruç tutabilir mi?
Ramazan ayında beslenmeye dikkat! Uzmanlar tarafından açıklanan örnek iftar menüsü nasıl olur
Göz damlası oruca zarar verir mi?
Oruç tutmamayı engelleyen şart ve koşullar nelerdir?
Bayram günü oruç tutulur mu? Bayram günü oruç tutmak günah mı?
Hangi durumlarda oruç kaza edilebilir? Oruç kaza gerektiren haller nelerdir?
Deniz Barut kimdir? Deniz Barut kaç yaşında, nereli?
Hangi bankalar yeni kurulan şirketlere kredi vermektedir?
Family Business dizi konusu nedir? netflix Family Business dizi yorumu
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı
Evden yurtdışına ürün satarak nasıl para kazanılır?
Boşanma maaşı almak suç mu? Boşanan çiftler aynı evde yaşayabilir mi?
Yasak Elma dizisindeki Diana karakteri kimdir? Selin Uzal kimdir? Selin Uzal nereli, kaç yaşında? Selin Uzal hangi projelerde yer aldı?
Kemal Zeydan kimdir? Kısa biyografisi
Oyuncu Ayça Varlıer kimdir? Kısa biyografisi
Nöbetçi Noter 5 Mart 2022 Cumartesi açık noterler listesi - 5 Mart 2022 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan hakkında bilgiler
Murat Parasayar kimdir? Murat Parasayar hakkında bilgiler
TJK 3 Mart 2022 Perşembe at yarışı sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.