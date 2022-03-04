Oruç tutabilme imkânı varken tutmayıp fidye verirse oruç borcundan kurtulmuş olur mu? Kimler oruç fidyesi verebilir?

11 ayın sultanı olarak bilinenayında Müslüman alemi Allah rızası içintutmaya hazırlanıyor. Oruç tutamayan gücü yetmeyen,olan kişiler ise tutamadığı orucunsini vermekle hükümlüdür. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabenin uygulaması, fidyeden bahseden ayetteki “oruç tutmakta zorluk çekenler.” (Bakara, 2/184) ifadesinin yalnızca yukarıda sayılan kimseleri kapsadığını göstermektedir. Hasta olan, durumu olmayan, gücü yetmeyen tutamadığı orucun fidyesini verecektir. Buna göre oruç tutmaya gücü yettiği halde orucu tutmayıp fidye veren kişilerin fidye hükmü yoktur. Mazereti olmayan kişiler oruç tutmadıkları zaman tutmadıkları günleri kazalayıp tövbe etmeleri gerekir. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar veya hastalar fidye verseler dahi mutlaka oruçlarını kaza etmeleri gerekir. Önceden verilen fidyeler oruç borcunu düşürmemektedir.