İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...

Oruç niyeti ne zaman, nasıl edilir? Oruca niyet zamanı

Ramazan ayına girmiş bulunduğumuz şu günlerde merak edilen bir konuda Ramazan orucu niyeti ne zaman edilir? Ve bu niyetlerin nasıl edildiğidir. Sizler için bu soruların cevaplarını hazırladık detaylar haberimizin içesinde…

13 Nisan 2021 Salı 11:56
Oruç niyeti ne zaman, nasıl edilir? Oruca niyet zamanı
Takip Et:

Orucun en gerekli şartlarından biridir niyet etmek. Bunun için kalpten geçirmek kabul sayılır ama dil ile yapmak daha iyi bir sonuca teşvik eder. Sahurdan önce de sahura kalmak için hazırlanmakta her şey niyet olarak sayılabilmektedir. Ayrıca niyet için belli başlı bir duada bulunmaktadır.

Oruca niyet nasıl edilir?

11 ayın sultanı Ramazan büyük bir heyecanla beklenmekteydi ve işte o ay geldi çattı. İnsanları şükür etmek için oruç tutuğu kendisine bahşedilen her türlü nimetin kıymetini bildiği o eşsiz ramazan ayı işte başladı. Ramazan ayının ilk günü, gönüllerden akan ruhu dolduran niyettir.

Oruç tutmak isteyenler için niyet şu şekilde edilir. "Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya" yada "yarınki orucu tutmaya" gibi sözler niyet olarak sayılmaktadır. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi niyet sayılmaktadır.

Müslümanların çoğu için ramazan ayının her günü niyet etmek daha uygun sayılabilmektedir. Çünkü oruç tutmak bir ibadet biçimi ve biz bu ibadeti ramazan ayı boyunca her gün gerçekleştireceğiz. Ayrıca orucu herhangi bir sebepten dolayı bozulan kişi sadece o günün orucunu bozmuş sayılır kalan ayda geçerli sayılan oruç günlerini kapsamaz.

Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılmalı? Diyanet’ten açıklama

Niyetsiz yapılan oruç doğru sayılmaz. Dille yada kalben oruca niyet sayılmaktadır hatta sahura kalmak dahi bir niyet biçimidir. Ramazan ayında tutulan orucun niyet etme vakitti güneşin batması ile başlayıp ertesi gün tepe noktasına kadar geçen süreyi ifade eder. Bu vakit içinde bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekmektedir.

Bunun dışında kaza ve kefaret için tutulan oruçlarda günün batmasından itibaren en geç imsak vakti içinde niyet edilmesi gerekmektedir. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" denilerek niyet şekli belirlenmelidir.

Şafi mezhebine göreyse bu durum şöyle olur tüm oruçlar için geceden itibaren niyet yapılması gerekir. Eğer imsak vaktine kadar niyet yapılmışsa o oruç geçerli sayılmamaktadır.




Son Güncelleme: 13.04.2021 11:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanNiyetOruçKazaHanefişafi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ezan başlayınca ağızdaki son lokma yenir mi?
Ezan başlayınca ağızdaki son lokma yenir mi?
Kod-29 ile işten çıkarma nedir? Kod 29 ne demektir?
Kod-29 ile işten çıkarma nedir? Kod 29 ne demektir?
İstanbul'da iftar kaçta yapılacak? 13 Nisan Salı İstanbul akşam ezanı saati kaç?
İstanbul'da iftar kaçta yapılacak? 13 Nisan Salı İstanbul akşam ezanı saati kaç?
Kimler oruç tutmayabilir? Ramazan orucu kimlere farzdır?
Kimler oruç tutmayabilir? Ramazan orucu kimlere farzdır?
Burun kanaması, el kesilmesi orucu bozar mı? Kan akması orucu bozar mı?
Burun kanaması, el kesilmesi orucu bozar mı? Kan akması orucu bozar mı?
Niyet ettikten sonra ezan okunmadan yenilir veya su içilir mi?
Niyet ettikten sonra ezan okunmadan yenilir veya su içilir mi?

Popüler Haberler

Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan kaç yaşında? nerelidir?
Bugün kimin maçı var? TV 13 Nisan 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Ezan başlayınca ağızdaki son lokma yenir mi?
Kod-29 ile işten çıkarma nedir? Kod 29 ne demektir?
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmenin anlamları
13 Nisan 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
13 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışında neler var?
13 Nisan 2021 Salı günü TRT 1 yayın akışı
Acemi Anneler dizisindeki Murat karakteri kimdir? Tolga Akman nereli, yaşı kaç?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Show TV canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi final tarihi belli mi?
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Kimler oruç tutmayabilir? Ramazan orucu kimlere farzdır?
İhale yönetmeliğinde dikkate alınan kesinleşmiş SGK borçları 2021
TJK 13 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları
Ramazan ayı ilk günü namazı nedir, nasıl kılınır? Ramazan ayının ilk günü namazı ne zaman kılınır, kılınışı nasıldır?
Sgk cenaze masrafları nasıl alınır? 2021 sgk cenaze parası ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.