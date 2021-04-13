Oruç niyeti ne zaman, nasıl edilir? Oruca niyet zamanı

Orucun en gerekli şartlarından biridir niyet etmek. Bunun için kalpten geçirmek kabul sayılır ama dil ile yapmak daha iyi bir sonuca teşvik eder. Sahurdan önce de sahura kalmak için hazırlanmakta her şey niyet olarak sayılabilmektedir. Ayrıca niyet için belli başlı bir duada bulunmaktadır.

Oruca niyet nasıl edilir?

11 ayın sultanı Ramazan büyük bir heyecanla beklenmekteydi ve işte o ay geldi çattı. İnsanları şükür etmek için oruç tutuğu kendisine bahşedilen her türlü nimetin kıymetini bildiği o eşsiz ramazan ayı işte başladı. Ramazan ayının ilk günü, gönüllerden akan ruhu dolduran niyettir.

Oruç tutmak isteyenler için niyet şu şekilde edilir. "Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya" yada "yarınki orucu tutmaya" gibi sözler niyet olarak sayılmaktadır. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi niyet sayılmaktadır.

Müslümanların çoğu için ramazan ayının her günü niyet etmek daha uygun sayılabilmektedir. Çünkü oruç tutmak bir ibadet biçimi ve biz bu ibadeti ramazan ayı boyunca her gün gerçekleştireceğiz. Ayrıca orucu herhangi bir sebepten dolayı bozulan kişi sadece o günün orucunu bozmuş sayılır kalan ayda geçerli sayılan oruç günlerini kapsamaz.

Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılmalı? Diyanet’ten açıklama

Niyetsiz yapılan oruç doğru sayılmaz. Dille yada kalben oruca niyet sayılmaktadır hatta sahura kalmak dahi bir niyet biçimidir. Ramazan ayında tutulan orucun niyet etme vakitti güneşin batması ile başlayıp ertesi gün tepe noktasına kadar geçen süreyi ifade eder. Bu vakit içinde bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekmektedir.

Bunun dışında kaza ve kefaret için tutulan oruçlarda günün batmasından itibaren en geç imsak vakti içinde niyet edilmesi gerekmektedir. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" denilerek niyet şekli belirlenmelidir.

Şafi mezhebine göreyse bu durum şöyle olur tüm oruçlar için geceden itibaren niyet yapılması gerekir. Eğer imsak vaktine kadar niyet yapılmışsa o oruç geçerli sayılmamaktadır.