Oruç ne zaman niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?

11 ayın sultanı olan Ramazan ayına girmemizle birlikte Müslümanlar oruca nasıl niyet edileceği araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Bakanlığından gelen açıklamaya göre oruç tutacak olan kişilerin niyet etmesi gerektiği ve niyetin orucun şartlarından biri olduğu söylendi. Niyetsiz tutulan oruç sahil değildir, kalben niyet etmek yeterli olsa bile niyeti dil ile telaffuz etmek menduptur. Oruç tutacak kişilerin sahura kalkmaları da niyet sayılmaktadır.

Oruç için ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Ramazan orucu, adak orucu ve nafile olarak tutulacak oruçlar için niyet etme vakti güneşin batması ile ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmeden önceki vakittir. Ama imsaktan sonra yapılacak olan niyetin geçerli sayılması için bu vakitten sonra bir şeyin yenilip içilmemiş ve oruca aykırı bir durumun yaşanmamış olması gerekmektedir. Aksi taktirde gündüz niyet etmek caiz değildir. (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için ise “yarınki orucu tutmaya” şeklinde niyet yeterli olacaktır. Oruca geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletli olurken ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekmektedir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, kefaret ve adak oruçları için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olması gerekir. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir. Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilmektedir. (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332)