Oruç ne zaman bitiyor? Oruç son gün ne zaman ? Arefe günü ne zaman?

Ramazan
ayının son günlerine girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayının son haftasına girmemizle birlikte bayram hazırlıklarını da başladı. Özellikle oruç
tutan vatandaşlar, orucun ne zaman biteceğini ve Arefe günü
nün hangi gün olduğunu, intenet üzerinden araştırmaya başladı. Biz de bu haberimizde orucun ne zaman biteceğini ve Arefe gününün hangi güne denk geldiğine yer verdik. İşte bu soruların yanıtı...
Oruç ne zaman bitecek? Arefe günü hangi gün?
Ramazan ayının son orucu 12 Mayıs Çarşamba günü tutulacak. Dolayısıyla orucunun son günü ve Arefe günü de 12 Mayıs Çarşamba olacak. 13-14-15 Mayıs tarihleri ise Ramazan Bayramı olacak ve müslümanlar tarafından kutlanacak.
Son Güncelleme: 07.05.2021 19:29
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