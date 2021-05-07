Oruç ne zaman bitiyor? Oruç son gün ne zaman ? Arefe günü ne zaman?

Oruç ne zaman bitecek? Arefe günü hangi gün?

ayının son günlerine girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayının son haftasına girmemizle birlikte bayram hazırlıklarını da başladı. Özellikletutan vatandaşlar, orucun ne zaman biteceğini venün hangi gün olduğunu, intenet üzerinden araştırmaya başladı. Biz de bu haberimizde orucun ne zaman biteceğini ve Arefe gününün hangi güne denk geldiğine yer verdik. İşte bu soruların yanıtı...

Ramazan ayının son orucu 12 Mayıs Çarşamba günü tutulacak. Dolayısıyla orucunun son günü ve Arefe günü de 12 Mayıs Çarşamba olacak. 13-14-15 Mayıs tarihleri ise Ramazan Bayramı olacak ve müslümanlar tarafından kutlanacak.