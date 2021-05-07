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Oruç ne zaman bitiyor? Oruç son gün ne zaman ? Arefe günü ne zaman?

Ramazan ayının son haftasına girmemizle birlikte vatandaşlar, orucun ne zaman biteceğine dair araştırmalar yapmaya başladı. Aynı zamanda Arefe gününü de merak eden vatandaşlar, bu konuyu da araştırıyor? Oruç ne zaman bitecek? Arefe günü hangi güne denk geliyor? İşte bu soruların yanıtları...

07 Mayıs 2021 Cuma 19:29
Oruç ne zaman bitiyor? Oruç son gün ne zaman ? Arefe günü ne zaman?
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Ramazan ayının son günlerine girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayının son haftasına girmemizle birlikte bayram hazırlıklarını da başladı. Özellikle oruç tutan vatandaşlar, orucun ne zaman biteceğini ve Arefe gününün hangi gün olduğunu, intenet üzerinden araştırmaya başladı. Biz de bu haberimizde orucun ne zaman biteceğini ve Arefe gününün hangi güne denk geldiğine yer verdik. İşte bu soruların yanıtı...

Oruç ne zaman bitecek? Arefe günü hangi gün?

Ramazan ayının son orucu 12 Mayıs Çarşamba günü tutulacak. Dolayısıyla orucunun son günü ve Arefe günü de 12 Mayıs Çarşamba olacak. 13-14-15 Mayıs tarihleri ise Ramazan Bayramı olacak ve müslümanlar tarafından kutlanacak.




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
RamazanRamazan BayramıOruçArefe Günü
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