Oruç nasıl mükafatlandırılır? Oruç tutan kişi ne kazanır?

Yardımları ve bağıları sınırsız olan Allah, kullarının yapmakta olduğu ibadetlerin, yaptığı iyiliklerin bile onlar için 700 kat daha fazla mükâfat vereceğini dile getirdiği taktirde; bir kudsi hadis içerisinde, “Oruç benim adımadır, onun mükâfatını ben veririm” şeklinde buyurmuş ve böylece orucun önemine ayrıca değinilmiştir. Dolayısı ile orucun mükâfatının ayrı tutulduğuna ve daha fazla olacağı gösterilmiştir.
Oruçlu kişi, Allah’ına kavuşacak ve mutluluğun zirvesine çıktığı gün en büyük sevinci tadar.
Son Güncelleme: 22.06.2021 17:11