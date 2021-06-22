Oruç nasıl mükafatlandırılır? Oruç tutan kişi ne kazanır?

Yardımları ve bağıları sınırsız olan Allah, kullarının yapmakta olduğu ibadetlerin, yaptığı iyiliklerin bile onlar için 700 kat daha fazla mükâfat vereceğini dile getirdiği taktirde; bir kudsi hadis içerisinde, “Oruç benim adımadır, onun mükâfatını ben veririm” şeklinde buyurmuş ve böylece orucun önemine ayrıca değinilmiştir. Dolayısı ile orucun mükâfatının ayrı tutulduğuna ve daha fazla olacağı gösterilmiştir.

Oruç büyük sabır ve fedakarlık sonucunda tutulabilen bir ibadettir. Bundan dolayı karşılığı da çok fazla katlanarak dönecektir. Hatta tuttukları oruç kendilerine özel verilen, “Reyyan” kapısında cennete girecekler Peygamber tarafından söylenmiştir.

Oruçlu kişi, Allah’ına kavuşacak ve mutluluğun zirvesine çıktığı gün en büyük sevinci tadar.