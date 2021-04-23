Oruç nasıl açılır? Oruç açarken hangi dualar okunmalı?

Ramazan ayı ile birlikte dini kaynak araştırmalarına hız verilirken özellikle orucun nasıl açılması gerektiği ve Peygamber Efendimizin orucu nasıl açtığı merak ediliyor. Aynı zamanda iftar sofrasında edilmesi gereken dualar da araştırılanlar arasında yerini alıyor.

Oruç nasıl açılır?

Peygamber Efendimiz özellikle iftar vaktinde dua kapılarının tamamen açık olduğunu dile getirmiştir. Ramazan ayında orucunu hurma ile açan Hz. Muhammed peygamber hurma bulamadığı durumlarda orucunu su ile açardı.

Peygamberimizin orucunu açarken ettiği dua nedir?

Oruç açmadan önce edilecek dua nedir?

Peygamber efendimiz ‘Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.’ (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22) duası ile orucunu açardı.

‘Allahümme leke sumtü ve bike Amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgıke eftartü ve savme gadin neveytü.’

Duanın anlamı ise; Ey Allahın senin rızan için oruç tuttum,sana iman ettim,sana tevekkül ettim,senin verdiğin rızıkla iftar ettim,Ve Yarının orucuna niyet ettim’