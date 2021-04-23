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Oruç nasıl açılır? Oruç açarken hangi dualar okunmalı?

Ramazan ayında orucun nasıl açılacağı ve iftar duası merak edilmektedir. Vatandaşlar, oruç nasıl açılı? Oruç açılırken hangi dualar okunmalı? başlıklarını araştırmaktadır.

23 Nisan 2021 Cuma 20:15
Oruç nasıl açılır? Oruç açarken hangi dualar okunmalı?
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Ramazan ayı ile birlikte dini kaynak araştırmalarına hız verilirken özellikle orucun nasıl açılması gerektiği ve Peygamber Efendimizin orucu nasıl açtığı merak ediliyor. Aynı zamanda iftar sofrasında edilmesi gereken dualar da araştırılanlar arasında yerini alıyor.

Oruç nasıl açılır?

Peygamber Efendimiz özellikle iftar vaktinde dua kapılarının tamamen açık olduğunu dile getirmiştir. Ramazan ayında orucunu hurma ile açan Hz. Muhammed peygamber hurma bulamadığı durumlarda orucunu su ile açardı.

Peygamberimizin orucunu açarken ettiği dua nedir?

Peygamber efendimiz ‘Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.’ (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22) duası ile orucunu açardı.

Oruç açmadan önce edilecek dua nedir?

‘Allahümme leke sumtü ve bike Amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgıke eftartü ve savme gadin neveytü.’

Duanın anlamı ise; Ey Allahın senin rızan için oruç tuttum,sana iman ettim,sana tevekkül ettim,senin verdiğin rızıkla iftar ettim,Ve Yarının orucuna niyet ettim’

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
OruçNasıl AçılırIftar Duası
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