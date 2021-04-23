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Oruç kefareti nedir, hangi durumlarda gerekir?

Ramazana ayının en merak edilen konusu kefaret orucudur. Müslümanlar, oruç kefareti nedir, hangi durumlarda gerekir? sorularını araştırmaktadır.

23 Nisan 2021 Cuma 04:21
Oruç kefareti nedir, hangi durumlarda gerekir?
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Ramazan ayında orucunu tutamayan Müslümanlar kefaret orucunu araştırmaya başladı. Herhangi bir sebep yokken orucun bozulması durumlarında geçerli olan kefaret orucu araştırılıyor. Diyanet ve dini kitaplarda yer alanlara göre sebepsiz yere orucun bozulmasının cezası 60 gün oruç tutmaktır.

Meşru olan bir sebep yokken yemek yemek veya bir şeyler içerek orucun bozulması, oruç vaktinde cinsel ilişkiye girilmesi durumlarında orucun bozulması sonrasında Müslümanların kefaret orucu tutması gerekir. kefaret orucunun tutulmasına sağlık el vermiyorsa 60 fakir 60 gün boyunca doyurulmalıdır. Kadınlar eğer adet dönemlerinde ise kefaret orucu tutmalarına gerek yoktur. Ancak adet döneminden çıkıldığı anda oruca kaldığı yerden devam edilmesi gerekir.

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 04:21
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