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Oruç fıtır sadakası ne zaman verilir?

Ramazan ayı içerisinde vatandaşlarımız tarafından en çok merak edilen konuların arasında yer alan fıtır sadakası yani halk dilinde fitre ne zaman verilir konusu oluyor. Fıtır sadakası ne zaman verilir? Fıtır sadakası miktarı diyanet tarafından ne kadar olarak açıklandı? Fıtır sadakası verme günleri. İşte ayrıntılar.

27 Nisan 2021 Salı 18:16
Oruç fıtır sadakası ne zaman verilir?
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Ramazan ayının en güzel sevaplarından olan ve herkesin mutlaka vermesi gereken fıtır sadakası ramazan ayı içerisinde verilmesi bayram sabahıba kadar verilmesi lazım. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan miktar kadar hane halkı sayısı kadar Ramazan fıtır sadakası verilir. İhtiyaç sahiplerine verilen sadaka oldukça önemli bir ibadettir.

2021 yılı fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kamuoyuna açıklandı. Bu sene Ramazan ayı fıtır sadakası kişi başı 28 TL olarak belirlendi. Bu miktar para olarakta verilebilir ayni olarakta verilebilir. Yani aynı miktara denk gelen gıda yardımı da yapılabilir.

İhtiyacı olan fıtır sadakası verilmesi vacip bir ibadettir. Verilen sadaka vacip olarak sevap hanemize yazılacaktır. Bayramdan önce verilmesi ise daha efdaldir. Fıtır sadakası bakmakla yükümlü olmadığı müslüman kimselere verilir. Fıtır sadakası veya fidye veren müslüman kimse bu paradan direk veya dolaylı bir şekilde yararlanmaması gerekir. Ayrıca müslüman eşler biribirlerine fıtır ve fidye veremezler. Bu durum zakat ibadeti için de geçerlidir.

Hanefi mezhebine göre anne baba ve büyük anne büyük babaya fıtır sadakası verilemez. Oğullarınıza aynı zamanda oğul çocuklarına da fıtır sadakası verilmesi uygun görülmez.

Eşine fıtır sadakası verilmez. Zengin olan kişiye de fıtır sadakası verilmezken zengin olan babası ergen olmayan çocuğa da fıtır sadakası verilmez. Bunların dışında kalanlara fıtır sadakası verilebilir.




Son Güncelleme: 27.04.2021 18:16
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Anahtar Kelimeler:
Fıtır SadakasıRamazan AyıFitre
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