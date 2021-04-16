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Oruç bilerek bozulunca kaç gün tutulur? Bilerek oruç bozmanın kefareti nedir? Kefaret orucu kaç gündür?

Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde, oruç tutmak ile ilgili yapılan araştırmalar arttı. En çok cevap aranan sorular ise “Oruç bilerek tutulunca kaç gün tutulur? Bilerek oruç bozmanın kefareti nedir? Kefaret orucu kaç gündür?” İşte kefaret orucu ile ilgili merak edilin tüm soruların cevabı…

16 Nisan 2021 Cuma 02:24
Oruç bilerek bozulunca kaç gün tutulur? Bilerek oruç bozmanın kefareti nedir? Kefaret orucu kaç gündür?
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Ramazan ayı, Müslüman alemi için en kutsal ve mübarek olan bir aydır. İslam’ın güneşi bu ay içinde doğmuş, dünyayı aydınlatan kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. Bin aydan daha fazla hayrı olan Kadir Gecesi bu ayın içerisindedir. On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemiz ile beraber oruç ile ilgili yapılan araştırmalar da oldukça arttı. Oruç bilerek bozulunca kaç gün tutulur? Bilerek oruç bozmanın kefareti nedir? Kefaret orucu kaç gündür? İşte, merak edilen bütün soruların detayı…

Bilerek oruç bozmanın kefareti nedir?

Orucu bilerek, yani mazeret olmamasına rağmen bilinçli olarak bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve çok büyük günahtır. Peygamber Efendimiz (S.A.V), orucu bu şekilde bozan kişilerin kefaret ile yükümlü olacaklarını bildirmiştir. (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81)

Orucun kefareti, 2 kameri ay ya da altmış gün aralıksız olarak oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, altmış fakiri bir gün ya da bir fakiri altmış gün doyurur. Bu kefaretin yanında yanı ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

Ramazan ayında tutulan orucun önemi nedir?

İslam’ın 5 şartından 3. Ramazan ayı boyunca oruç tutulmasıdır. Ramazan ayında tutulan oruç, hicretin 2. senesinde farz kılınmıştır.

Oruç, niyet edip tanyeri ağarmaya başlaması ile beraber, akşam güneşi batana dek yememek, içmemek ve karı – koca ilişkisinde bulunmamaktır.

Ramazan ayı kimi senelerde 29 kimi senelerde ise 30 gün olmaktadır. Ramazan ayının 29 gün olduğu senelerde oruç yine tam tutulur. Çünkü farz kılınan, ayın tamamında oruç tutulmasıdır. Nitekim, Peygamber Efendimiz (S.A.V) 9 Ramazan oruç tutmuştur. Bu Ramazanların dördü yirmi dokuz gün, beşi ise otuz gün olmuştur.

Ramazan ayı, Müslüman alemi için kutsal ve oldukça önemli bir aydır. İslam’ın güneşi bu ay içinde doğmuş ve dünyamızı aydınlatan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayın içerisindedir. İçimizi kötü fikirlerden, dışımızı güzel olmayan davranışlardan arındıran oruç bu ay boyunca tutulmakta.

Yüce yaradan şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki, korunup sakınırsınız." (Bakara sûresi, 183)

Oruç tutmak, bizleri dünyadaki kötülüklerden sakındıran, ahirette ise cehennem azabından koruyan ve işlediğimiz günahların bağışlanması için vesile olan oldukça önemli bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) oruç tutanlara şu müjdeyi vermiştir: "Kim inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Riyazü's-Salihin, c. 2, s. 489)



Son Güncelleme: 16.04.2021 02:24
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OruçKefaretBilerekBozmakKaçGün
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