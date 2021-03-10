Oruç açma duası nedir, nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur? İftar duası nasıl yapılır?

Oruç açma duası var mıdır diye merak edilmektedir.

Müslümanlar, oruçlarını açmak için iftar duaları okumaktadır. Allah’a inanarak tutulan oruçların karşılığında büyük sevaplar kazanılmaktadır.

İftarda okunacak dualar

Duanın anlamı

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehrie neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası ve anlamı

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. Amin… ‘’