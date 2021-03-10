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Oruç açma duası nedir, nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur? İftar duası nasıl yapılır?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Müslümanlar tarafından oruç açılırken okunacak dualar merak edilmiştir. İftarda hangi dualar okunmalıdır? İşte oruç açılırken okunabilecek dualar hakkında detaylar...

10 Mart 2021 Çarşamba 18:27
Oruç açma duası nedir, nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur? İftar duası nasıl yapılır?
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Oruç açma duası var mıdır diye merak edilmektedir.

Müslümanlar, oruçlarını açmak için iftar duaları okumaktadır. Allah’a inanarak tutulan oruçların karşılığında büyük sevaplar kazanılmaktadır.

İftarda okunacak dualar

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Duanın anlamı

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası ve anlamı

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. Amin… ‘’



Son Güncelleme: 10.03.2021 18:27
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Anahtar Kelimeler:
Iftar DuasıOruçRamazan
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