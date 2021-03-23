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Ortaokul sınavları ertelenecek mi?

MEB yapmış olduğu son dakika açıklamasıyla liselerde ikinci dönem sınavlarının 3 Mayısıs 2021 tarihine ertelendiğini duyurdu. Peki Ortaokul sınavlarıyla ilgili olarak açıklama yapıldı mı? Ortaokul sınavları ertelenecek mi?

23 Mart 2021 Salı 22:19
Ortaokul sınavları ertelenecek mi?
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Milli Eğitim Bakanlığı az önce  lise kademelerinde okuyan öğrencileri yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

Bakanlık liselerde okuyan öğrencilerin 26 Mart  - 16 Nisan arasında yapılması planlanan 2.dönem sınavlarının salgın durumuna göre en erken 3 Mayısıs 2021 tarihine ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre 26 Mart tarihine kadar planlanan 2.dönem sınavları planlandığı gibi yapılacak, ancak bu tarihten sonra planlanan sınavlar ise en erken 3 Mayısıs 2021 olacak şekilde okul yönetimleri tarafından tekrardan planlanacak.

Peki tüm bunlar yaşanırken, ortaokul öğrencilerinin sınavlarıyla ilgili her hangi bir açıklama yapıldı mı ?Ortaokul sınavları ertelenecek mi?

Ortaokul sınavları ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığının bu akşam yayınlamış olduğu resmi yazı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından gönderildiği için sadece lise kademesindeki öğrencileri kapsıyor. Diğer bir deyişle ortaokul sınavlarıyla ilgili olarak herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak yarın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel müdürlüğü tarafından ortaokul sınavlarının durumuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılacaktır. 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüde, tıpkı ortaöğretim genel müdürlüğü gibi ortaokullarda 2.dönem sınavlarının ertelemesi kuvvetle muhtemeldir.



Son Güncelleme: 23.03.2021 22:26
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