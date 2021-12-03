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Ortaöğretim Kimya Öğretmeni maaşı ne kadar?

Ortaöğretim kurumlarının sayısal bölümlerinde verilen kimya dersini veren öğretmenlerin 2021 yılında ne kadar maaş aldıkları merak konusu oldu. Peki ortaöğretim kimya öğretmeni maaşı ne kadar? İşte 2021 kimya öğretmeni maaşı...

03 Aralık 2021 Cuma 20:15
Ortaöğretim Kimya Öğretmeni maaşı ne kadar?
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Ortaöğretim veya bir diğer adıyla lise kurumlarında sayısal bölümü öğrencilere veren kimya öğretmenlerinin aylık geliri bir çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2021 yılı itibariyle bir çok mesleğin maaşlarına zam yapılmış olması sebebiyle kimya öğretmenlerinin yeni maaşlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki ortaöğretim kimya öğretmeni maaşı ne kadar?

Ortaöğretim Kimya Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

Bir kişinin kimya öğretmeni olması için üniversitelerin kimya veya kimya öğretmenliği bölümünden mezun olmaları gerekiyor. 2021 yılı itibariyle ortaöğretim kademesinde kimya öğretmenliği yapan bir vatandaş ortalama olarak 5.850 TL aylık maaş alıyor. Türkiye’de 2021 yılında en düşük kimya öğretmeni maaşı 2.826 TL iken, en yüksek kimya öğretmeni maaşı 9.500 TL’dir. Devlet okulları dışında kimya öğretmeni alımları genellikle İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. 


Son Güncelleme: 03.12.2021 20:15
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