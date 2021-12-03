Ortaöğretim Kimya Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

veya bir diğer adıylakurumlarında sayısal bölümü öğrencilere veren kimya öğretmenlerinin aylık geliri bir çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2021 yılı itibariyle bir çok mesleğin maaşlarına zam yapılmış olması sebebiyle kimya öğretmenlerinin yeni maaşlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Pekine kadar?

Bir kişinin kimya öğretmeni olması için üniversitelerin kimya veya kimya öğretmenliği bölümünden mezun olmaları gerekiyor. 2021 yılı itibariyle ortaöğretim kademesinde kimya öğretmenliği yapan bir vatandaş ortalama olarak 5.850 TL aylık maaş alıyor. Türkiye’de 2021 yılında en düşük kimya öğretmeni maaşı 2.826 TL iken, en yüksek kimya öğretmeni maaşı 9.500 TL’dir. Devlet okulları dışında kimya öğretmeni alımları genellikle İŞKUR üzerinden yapılmaktadır.