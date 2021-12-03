Ortaöğretim Kimya Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?
Bir kişinin kimya öğretmeni olması için üniversitelerin kimya veya kimya öğretmenliği bölümünden mezun olmaları gerekiyor. 2021 yılı itibariyle ortaöğretim kademesinde kimya öğretmenliği yapan bir vatandaş ortalama olarak 5.850 TL aylık maaş alıyor. Türkiye’de 2021 yılında en düşük kimya öğretmeni maaşı 2.826 TL iken, en yüksek kimya öğretmeni maaşı 9.500 TL’dir. Devlet okulları dışında kimya öğretmeni alımları genellikle İŞKUR üzerinden yapılmaktadır.
Son Güncelleme: 03.12.2021 20:15