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Ortaöğretim biyoloji öğretmeni maaşları ne kadardır?

Ortaöğretim biyoloji öğretmeni, bir ortaöğretim kuruluşunda öğrencilere biyolojiyle alakalı konularla ilgili ders veren kişidir. Peki, ortaöğretim biyoloji öğretmeni maaşları ne kadardır? İşte detaylar...

29 Ekim 2021 Cuma 02:02
Ortaöğretim biyoloji öğretmeni maaşları ne kadardır?
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Ortaöğretim biyoloji öğretmeni, bir ortaöğretim kuruluşunda öğrencilere biyolojiyle alakalı konularla ilgili ders veren kişidir. 

Ortaöğretim biyoloji öğretmeni maaşları ne kadardır?

Biyoloi öğretmen maaşları aylık ortalama 8500 TL'dir. Bu işi yapan kişilerin aylık minimum kazançları 2826 TL iken, maksimum kazançları da 11500 TL'dir.

Biyoloji öğretmeni olmak isteyen kişilerin en az lisans mezunu olması gerekiyor.

Ortaöğretim biyoloji öğretmeni ne iş yapıyor?

Ortaöğretim biyoloji öğretmenlerinin yaptıkları işler şunlardır;

- Ortaöğretim öğretmeni 2320.48'de belirtilen rutin işleri yapmaktadır 

- Senelik müfredat programıyla günlük çalışma planları doğrultusunda biyoloji biliminin kapsamındaki konularda ders verir,

- Canlılar ile bitkilerin yapısı, geçirdikleri evrensel gelişmeler ile alakalı açıklamalarda bulunur,

- Öğrencilerin biyoloji alanında yetişmelerini sağlar,

- Liselerde kimya, sağlık bilgisi, orta okullarda ise fen bilgisi dersleri verirler.

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitimle alakalı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır

Meslek Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleridir

Meslek Birim Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleridir

Ortaöğretim biyoloji öğretmeni meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 2330.02'dir.


Son Güncelleme: 29.10.2021 02:02
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