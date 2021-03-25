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Ormanlık alandan çalıntı otomobil çıktı

Hatay’da iki önce çalınan bir otomobil ormanlık alan içerisinde terk edilmiş bir şekilde bulundu.

25 Mart 2021 Perşembe 00:12
Ormanlık alandan çalıntı otomobil çıktı
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Hatay’da iki önce çalınan bir  otomobil ormanlık alan içerisinde terk edilmiş bir şekilde bulundu.

Hatay’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 2 gün önce Hatay Kırıkhan İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinden çalınan bir otomobil polislerin aramaları sonrasında Alabeyli köyü mevkiinde Kırıkhan ekiplerine bağlı ekipler tarafından terk edilmiş bir halde ormanlık alanda bulundu. Çalındıktan 2 gün sonra terk edilmiş bir halde bulunan otomobil Araç emniyet otoparkına çekilerek araç içerinde incelemelerde bulunuldu.

Yapılan incelemeler sonrasında araçtan parmak izi ve deliller toplanarak aracı çalan hırsızların yakalama çalışmaları polis tarafından tüm hızıyla devam ediyor.



Son Güncelleme: 25.03.2021 00:12
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Anahtar Kelimeler:
HatayÇalıntı Araç
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