Sonrasında hayvanlar için bunları ormanın kenarına bırakmaya başladı. Bir sincap, bırakılan bu yiyecekleri her gün düzenli olarak yemeye geliyordu. Sonrasında buraya her gün gitmeye ve yemek bırakmaya karar veren emekli vatandaş, her sabah saat 10:00’da bu ormana gelip sincabı beslemeye başladı. Bu tarihten sonra her gün ormana giderek sincap ile buluşmaya başladı. Bu durum herkesin içine etti. Yaklaşık üç yıldır her gün ormana geldiğini ifade eden emekli vatandaşımız, yürüyüş yaptığı sırada hep aynı yerde mola verdiğini, burada yanında getirdiği atıştırmalık malzemeleri hayvanların yemesi için ormana bıraktığını ve bir süre sonra sincabın gelip onları yediğini fark edince her gün aynı yere yiyecek bırakmaya başladığını ifade etti.
Ormana giderek her gün sincap ile buluştu
Bursa’da ilginç bir olay yaşandı. Sincap ile dostluk kuran bir emekli vatandaş her gün ormanda sincap ile buluştu.
13 Mayıs 2021 Perşembe 23:32
Son Güncelleme: 13.05.2021 23:32