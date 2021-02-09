Orman yangını sonucu 20 dönümlük alan kül oldu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde akşam saatlerinde ortaya çıkan yangın sonucu 20 dönümlük alan hasar aldı. Ormanlık alanda patlak veren yangın 2 saat boyunca söndürülemedi. Çevredeki köylülerin yangını fark etmesi üzerine ormana birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının evlerine sıçramasından korkan köylüler paniğe kapıldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sayesinde 2 saat boyunca aralıksız çalışıldı. Yangının rüzgâr ve fırtına nedeniyle daha da büyük bir alana yayıldığı söylendi. Uzun uğraşların ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

