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Orman yangını sonucu 20 dönümlük alan kül oldu

Düzce’de gerçekleşen yangın sonucu 20 dönümlük alan kül oldu. Orman yangınında birçok alan hasar aldı.

09 Şubat 2021 Salı 17:55
Orman yangını sonucu 20 dönümlük alan kül oldu
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde akşam saatlerinde ortaya çıkan yangın sonucu 20 dönümlük alan hasar aldı. Ormanlık alanda patlak veren yangın 2 saat boyunca söndürülemedi. Çevredeki köylülerin yangını fark etmesi üzerine ormana birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının evlerine sıçramasından korkan köylüler paniğe kapıldı.

 

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sayesinde 2 saat boyunca aralıksız çalışıldı. Yangının rüzgâr ve fırtına nedeniyle daha da büyük bir alana yayıldığı söylendi. Uzun uğraşların ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:55
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Anahtar Kelimeler:
DüzceAkçakocaOrman Yangını
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