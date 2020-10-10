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Orman yangını büyüyor... Vatandaşın panik halinde

Hatay'da dün çıkan ve büyüyerek devam eden yangına müdahale sürerken halen devam eden iki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Belen ve Arsuz ilçelerinde yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılırken insanlar panik halinde kaçışıyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 15:41
Orman yangını büyüyor... Vatandaşın panik halinde
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Dün sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkii, akşam saatlerinde de Arsuz ilçesi Nergizli mevkiinde çıkan orman yangınlarına anında müdahaleye başlarken havanın aydınlanması ile beraberinde havadan müdahale başladı. Hatay’ın farklı noktalarında çıkan yangınlar bazı zamanlarda kontrol altına alınırken arazinin ve hava şartlarının sebebiyle söndürülme işlemi başarıya ulaşamadı.

Havadan ve karadan aralıksız olarak süren müdahaleler kontrol altına alınmaya çalışırken yerleşim yerlerine kadar büyüyen alevler bazı bölgeleri tehdit ediyor.

Yaşanan bu gelişme ile birçok vatandaş evini terk etmek zorunda kaldı.


Olaya birçok itfaiye ekibi katılırken çevre ilçe ve illerden yardım ekiplertriyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının çıkma sebebi olarak nedeni bilmemekle birlikte sabotaj ihtimali üzerinde durulup bu konu ile ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği yetkililer tarafından söylendi.

 

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 15:41
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HatayYangın
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