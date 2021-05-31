Orman Genel Müdürlüğü 2083 personel alımı yapacak!

Son dakika haberine göre Resmi Gazetede Orman Genel Müdürlüğü 2083 alım yapacağını açıkladı. 2080’i geçici olarak göreve alınırken 3 işçi daimi olarak çalışacak.
Adaylarda aranacak şartlar ise İŞKUR belirleyecek. İlanlar 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak.
Tüm pozisyonlar deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki ay olarak belirlendi.
Adaylar bütün bilgileri sınav yeri, tarihi, evraklar sözlü ve uygulamalı sınav bilgisi OGM Bölge Müdürlüğü resmi intenet sitesinde yer alacak.
İlan ilgili detaylara buradan göz atabilirsiniz.
Son Güncelleme: 31.05.2021 19:41