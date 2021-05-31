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Orman Genel Müdürlüğü 2083 personel alımı yapacak!

Son dakika haberine göre Orman Genel Müdürlüğü 2083 personel alımı yapacağını açıkladı. Duyuru Resmî Gazetede yayımlanırken 2080’i geçici personel olarak çalışırken 3’ü daimî işçi olarak devam edecek.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:41
Orman Genel Müdürlüğü 2083 personel alımı yapacak!
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Son dakika haberine göre Resmi Gazetede Orman Genel Müdürlüğü 2083 alım yapacağını açıkladı. 2080’i geçici olarak göreve alınırken 3 işçi daimi olarak çalışacak.

Adaylarda aranacak şartlar ise İŞKUR belirleyecek. İlanlar 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

Sözlü ve uygulamalı olacak sınava iş ilanına belirtilerek kadro sayısı ile dört katı kadar aday çağrılacak. Adaylar noter huzurunda kura sonucunda belirlenecek. Kura yeri ve tarihi ise İŞKUR açık iş ilanını belirtecek ve Orman Bölge Müdürlüğü intenet sitesinde adaylara duyurulacak. Ayrıca ilgili adaylar adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak.

Tüm pozisyonlar deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki ay olarak belirlendi.

 Adaylar bütün bilgileri sınav yeri, tarihi, evraklar sözlü ve uygulamalı sınav bilgisi OGM Bölge Müdürlüğü resmi intenet sitesinde yer alacak.

İlan ilgili detaylara buradan göz atabilirsiniz.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:41
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Orman Genel Müdürlüğü 2083 Personel AlımıOgm Başvuru
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