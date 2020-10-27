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Ordulu şehidin baba ocağı 3 ayda yeniden inşa edildi

Hakkari’nin Şemdilli ilçesinde 1 yıl önce şehit edilen Ordulu Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş’ın acılı ailesi için yeni bir ev inşa edildi.

27 Ekim 2020 Salı 16:27
Ordulu şehidin baba ocağı 3 ayda yeniden inşa edildi
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından askeri bir araca düzenlenen saldırı sonucunda 1 yıl önce yaralanan ve kaldırıldığı Ankara’daki hastanede şehit olan  24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın memleketi olan Ordu Aypastı ilçesinde oturan ailesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen talimat ile eski evleri yıkılarak yerine yeni bir ev inşa edildi.

3 ayda 2 katlı bir ev yapılan ve şehidimizin ailesine teslim edildi. Şehidimizin babası Kenan Altuntaş Bakan Soylu’nun kendisini bizzat aradığını belirterek ev için emeği geçen katlıları olan herkese teşekkürlerini sundu.


Şehidimizin babaannesi Fatma Altuntaş da yapanlara teşekkürlerini sunarken  “Allah yapanlardan razı olsun. Devletimiz yaptırdı, çok güzel oldu. Diyerek bir tane daha evlatları olduğunu Allah onun ömrünü uzatmasını diledi. 

20 gün sonra yeni evlerine taşınmayı düşünen aile evi teslim aldıklarında duygularına hakim olamadılar.



Son Güncelleme: 27.10.2020 16:27
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Anahtar Kelimeler:
OrduŞehitPiyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş
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