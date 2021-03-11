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Ordu’da yangın sonucu iki katlı ev tanınamaz hale geldi

Ordu’nun Gölköy ilçesinde iki katlı bir evde yangın meydana geldi. Toplam 7 kişinin bulunduğu ev tanınamaz hale geldi.

11 Mart 2021 Perşembe 20:54
Ordu’da yangın sonucu iki katlı ev tanınamaz hale geldi
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Ordu’nun Gölköy ilçesinde tepelerde bulunan bir evde yangın çıktı. İki katlı evde başlayan yangın sırasında evde bulunan 7 kişi vaktinde evden uzaklaşmayı başardı. Yangın sonucu iki katlı ev tanınamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin ve çevrede bulunan vatandaşların destekleriyle beraber yangın kontrol altına alındı. Hiçbir yere sıçramadan kontrol altına alınan yangın can kaybına veya yaralanmaya sebep olmadı. 7 kişinin yaşadığı ev ise yangının şiddeti nedeniyle kül oldu. Yangının nedeni saptanamadı, üzerine soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:54
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Anahtar Kelimeler:
OrduGölköyYangın
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