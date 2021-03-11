Ordu’da yangın sonucu iki katlı ev tanınamaz hale geldi

’nunilçesinde tepelerde bulunan bir evdeçıktı. İki katlı evde başlayan yangın sırasında evde bulunan 7 kişi vaktinde evden uzaklaşmayı başardı. Yangın sonucu iki katlı ev tanınamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin ve çevrede bulunan vatandaşların destekleriyle beraber yangın kontrol altına alındı. Hiçbir yere sıçramadan kontrol altına alınan yangın can kaybına veya yaralanmaya sebep olmadı. 7 kişinin yaşadığı ev ise yangının şiddeti nedeniyle kül oldu. Yangının nedeni saptanamadı, üzerine soruşturma başlatıldı.