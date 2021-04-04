Ordu'da traktör kazası! Bir kişi can verdi

Bir kişinin feci şekilde can verdiği üzücü olay Ordu Ünye'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede hayatını sürdüren 63 yaşındaki N.T isimli vatandaş gündüz kendisine ait traktörüyle birlikte fındık bahçesine gitti.

Bahçesinde traktöf yardımıyla fındık kökü sökmeye çalışan N.T, engebeli arazide traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Olayı görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Kısa süre içinde kazanın yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler yaptıları incelemede traktörün altında kalan N.T'nin feci şekilde can verdiğini tespit etti. Yapılan savcılık incelemesinden sonra 63 yaşındaki 4 çocuk babası N.T'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.