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Ordu'da traktör kazası! Bir kişi can verdi

Ordu Ünye'de fındık tarlasına traktörüyle giden 63 yaşındaki N.T isimli vatandaş traktörünün devrilmesi sonucu altında kalarak can verdi.

04 Nisan 2021 Pazar 20:33
Ordu'da traktör kazası! Bir kişi can verdi
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Bir kişinin feci şekilde can verdiği  üzücü olay Ordu Ünye'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede hayatını sürdüren 63 yaşındaki N.T isimli vatandaş gündüz kendisine ait traktörüyle birlikte fındık bahçesine gitti.

Bahçesinde  traktöf yardımıyla fındık kökü sökmeye çalışan N.T, engebeli arazide traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Olayı görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Kısa süre içinde kazanın yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler yaptıları incelemede traktörün altında kalan N.T'nin feci şekilde can verdiğini tespit etti. Yapılan savcılık incelemesinden sonra 63 yaşındaki 4 çocuk babası N.T'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:33
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Anahtar Kelimeler:
ünyeOrduTraktör Kazası
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