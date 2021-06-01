Ordu'da servis ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

3'ü çocuk toplamda 14 kişinin yaralandığı trafik kazası sabah saatlerinde Ordu Ünye'de yaşandı.

Gelen bilgilere Ordu - Samsu karayolunda çalışanları taşıyan Sezgin Doğan'ın kullandığı servis minibüsü yolda seyir halindeyken, kavşağa girdiği esnada Nurhan Durmuş'un idaresinde ki kamyonet ile çarpıştı.

3'ü çocuk 14 kişi yaralandı

Araçların hurdaya döndüğü kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler minibüste bulunan kişileri yaralı olarak çıkardıktan sonra kazada yaralanan 14 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastalere kaldırıldı.

Kaza ilgili olarak inceleme başlatılırken, yaralanan 14 kişinden 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.