Ordu'da korkutan yangın! Mahalleli yangını söndürdü

Ordu’nun Ünye İlçesinde Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide kuru yaprakların tutuşmasıyla birlikte başlayan yangın, koca bir alana yayılarak 10 dönümlük araziyi sardı.

Rüzgârın da etkisiyle büyüyüp alevlenen yangını gören mahalle sakinleri olayı hemen yetkililere haber verdi. Yangına müdahalede mahalle sakinlerinin de destek vermesiyle söndürülen yangın kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesiyle soğutma çalışmaları başlatılırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.