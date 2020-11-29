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Ordu'da kayınpeder önce gelinini vurdu sonra intihara kalkıştı

Ordu Fatsa'da yaşanan olayda Mustafa B. isimli vatandaş Mustafa B., tartıştığı gelini Hülya B'yi öfkelenince silahıyla vurdu.Ardından aynı silah ile kendisini vurdu.

29 Kasım 2020 Pazar 19:20
Ordu'da kayınpeder önce gelinini vurdu sonra intihara kalkıştı
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Kayınpeder dehşeti bugün Ordu Fatsa'da yaşandı.

Üzücü olay öğlen saatlerinde ilçede yaşandı. Mustafa B isimli vatandaş ile gelini Hülya B. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeble tartışma çıktı. İkili bir süre kendi arasında tartıştıktan sonra Mustafa B. yanındaki tabancasını çıkardı ve çocuklarının gözleri önünde kurşun yağdırdı. 60 yaşındaki yaşlı adam ardından aynı silahla kendisini de vurdu. Cezaevinde olan oğlunun eşi Hülya B. kurşunların isabet etmesiyle olduğu yere yığıldı.

Olayı gören komşular durumu hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Hülya B ve Mustafa B.'yi yapılan ilk müdahaleden sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Hastanede acil serviste tedavi altına alınan kayınpeder ve gelini Hülya B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili olarak soruşturmasını sürdürüyor.

Öte yandan Mustafa B'nin oğlunun ise cezaevinde olduğu açıklandı.



Son Güncelleme: 29.11.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
OrduFatsaIntihar
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