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Ordu'da ırmakta boğulmaktan kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti

Ordu Gürgentepe’de serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren genci arkadaşları kıyıya çıkardı. 24 yaşında olan Aziz Yılmaz kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:00
Ordu'da ırmakta boğulmaktan kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti
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Dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Akmescit Mahalle’sindeki Kuşluğan Irmağı’nda yaşanan olayda, Aziz Yılmaz ile arkadaşları serinlemek isteyince ırmağa girdi. Bir süre geçince Yılmaz, akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Yılmaz’ı arkadaşları sudan çıkarttı. Arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra 24 yaşındaki genç, ilk olarak Gölköy Devlet Hastanesi’ne sonrasında Ordu’da bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, bugün akşam tedavisinin sürdüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Son Güncelleme: 15.05.2021 06:00
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