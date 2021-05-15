Ordu'da ırmakta boğulmaktan kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti

Dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Akmescit Mahalle’sindeki Kuşluğan Irmağı’nda yaşanan olayda, Aziz Yılmaz ile arkadaşları serinlemek isteyince ırmağa girdi. Bir süre geçince Yılmaz, akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Yılmaz’ı arkadaşları sudan çıkarttı. Arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra 24 yaşındaki, ilk olarak Gölköy Devlet Hastanesi’ne sonrasında’da bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, bugün akşam tedavisinin sürdüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen