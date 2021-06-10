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Ordu'da iki araç çarpıştı! Sürücüleri kazayı bırakıp kavga ettiler

Ordu Altınordu'da iki lüks aracın kazası sonrasında araç sürücüleri kazayı bırakıp kavga etti.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:22
Ordu'da iki araç çarpıştı! Sürücüleri kazayı bırakıp kavga ettiler
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2 kişinin yaralandığı kaza olayı dün akşam saatlerinde Ordu Altınordu'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre, akşam saatlerinde 43 yaşındaki Nedim Yalçın'ın sürücüsü olduğu lüks cip yolda seyir halindeyken Tayfun Yeşilyurt'un idaresindeki özel otomobil ile çarpıştı.

2 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza bölgesine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza bölgesine ulaşan ekipler yaptıkları incelemede sürücü Yalçın ile aynı araçta bulunan 10 yaşındaki Berk Yalçın'ın yaralandığını tespit etti.Yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

1 kişi gözaltına alındı

Öte yandan kazaya karışan sürücü Tayfun Yeşilyurt'un yakınları arasında tartışma çıktı ve kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis kavgaya müdahale etti ve olayları bastırdı. Kavga sonrasında  ismi öğrenilemeyen bir kişi, polise mukavemetten gözaltına alındı.Polislere tehditler savuran, dakikalarca kapıya tekme ve yumruk atıp direnen şüpheli, karakola götürüldü.


Son Güncelleme: 10.06.2021 13:22
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Anahtar Kelimeler:
OrduKaza
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